NASAMS та протидія дронам: Литва оголосила новий пакет військової допомоги Україні

У литовському Міноборони заявили, що нададуть захисникам ЗРК та військове обладнання. Також країна допомагає з лікуванням та реабілітацією українських бійців.

Литва оголосила новий пакет військової підтримки Силам оборони України. Про це йдеться у публікації на сайті міністерства національної оборони Литовської Республіки від 4 серпня.

Найближчим часом Україна отримає зенітні ракетні комплекси NASAMS. Окрім них Литва обіцяє надати обладнання — матеріально-технічне та для протидії дронам — і "багато забезпечення". Зокрема до пакета допомоги увійдуть ліжка.

"Литва також активно навчає українських військових, надає українцям лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів, виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України", — підкреслили у литовському Міноборони.

Пресслужба зазначила, що протягом семи місяців 2023 року військова допомога Литви включає гвинтокрили Мі-8, зенітні установки Bofors L70 зі снарядами, бронетранспортери М113, мільйони патронів та боєприпаси для гранатометів.

Нагадаємо, за даними ЗМІ наступного тижня США можуть оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Яке озброєння туди увійде, невідомо. Проте журналісти очікують, що вже на початку вересня на фронті можуть з’явитися танки M1 Abrams.

30 липня у соцмережах з’явилося відео з військових навчань, у яких брали участь мобільні системи протиповітряної оборони MR-2 "Віктор". На їхнє виробництво чехи збирали після повномасштабного вторгнення ЗС РФ, проєкт називався "Подарунок для Путіна".