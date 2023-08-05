"Важка робота": Данілов оцінив шанси України повернути собі ядерний статус (відео)

Як зазначає секретар РНБО, є країни, які безпосередньо самі не володіють ядерною зброєю, проте їм її надають партнери по НАТО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи може Україна отримати ядерну зброю. Про це йшлося в ефірі телемарафону 4 серпня.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи є в України шанси повернути собі ядерний арсенал, який було у неї вилучено, Олексій Данілов зазначив, що це навряд чи можливо. За його словами, це зумовлено не тільки політичними факторами, а й технічними.

"Це дуже складна ситуація. Річ у тім, що ті міжконтинентальні ракети, які були на території нашої країни, — це складна річ", — констатував чиновник.

Щодо розміщення тактичної ядерної зброї, Олексій Данілов зауважив, що у світі вже є країни, які безпосередньо самі не володіють ядерною зброєю, проте їм її надають їхні союзники по НАТО.

"Такі випадки є, чи буде це працювати в нашому випадку, я вам зараз сказати не можу. Тому, що це складна, відповідальна і важка робота", — підсумував секретар РНБО.

Олексій Данілов про ядерну зброю (01:45)

Нагадаємо, 3 серпня Олексій Данілов заявив, що в майбутньому Україна посяде місце лідера у сфері безпілотних технологій, а її дрони не поступатимуться навіть ізраїльським БПЛА. Крім того, у країни вже зараз є перевага перед закордонними компаніями

Раніше, 1 серпня, Олексій Данілов також зазначив, що Україна не збирається питати дозволу в інших країн стосовно того, як і де використовувати зброю, яку було вироблено на нашій території. За його словами, Київ може використовувати будь-які методи, як це роблять у Москві.