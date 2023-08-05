"Самим потрібно": з Білорусі в РФ вилетіли 10 російських вертольотів

ЗС РФ забрали з Білорусі ледь не всі військові вертольоти, які туди переправили в січні 2023 року.

Російське командування суттєво зменшило авіаційне угрупування, яке тримали в Білорусі. Зокрема, на територію РФ повернули бойові вертольоти "Крокодил", здатні стріляти протитанковими ракетами. Про деталі розповіли в Telegram-каналі спільноти "Беларускі Гаюн".

У дописі вказано, що подія сталася близько восьмої години ранку 5 серпня. Із летовища "Мачулищі" вилетіли 10 вертольотів:

Мі-8 — 4 шт.;

Мі-24 — 6 шт.

Повітряні судна попрямували в напрямку кордону з Росією та пізніше приземлилися на аеродромі "Сеща" ву Брянській області. Спостерігачі припустили, що разом із вертольотами територію Білорусі покинули 20 військових ЗС РФ.

Маршрут вертольотів ЗС РФ — "Беларускі Гаюн" Фото: Беларускі Гаюн

Зазначимо, відстань від аеродрому "Сеща" до кордонів Чернігівської області — близько 150 км, до лінії фронту на сході — близько 600 км.

Аеродром ЗС РФ "Сеща" в Брянській області

У моніторинговій групі зазначили, що раніше ЗС РФ тримала на території Білорусі 11 військових вертольотів. Вертольоти провели на території республіки понад 200 днів, за цей час із невідомих причин під Іванцевичами розбилося одне повітряне судно.

Отже, на території Білорусі залишився один російський військовий вертоліт, вказано в дописі. Або ж жодного, якщо врахувати інцидент під Іванцевичами.

Зазначимо, із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 20 багатоцільових вертольотів Мі-8 і 7 бойових вертольотів Мі-24 — про це пишуть ORYX-розслідувачі.

Зокрема, згідно з даними Генштабу ЗСУ, було знищено 311 вертольотів ЗС РФ, до того ж останнє вдале відпрацювання сталося 24 липня 2023 року.

Нагадуємо, в Білорусь перебралися найманці ПВК "Вагнер": близько 5 тис. осіб отаборилися біля містечка Осиповичі. 20 липня стало відомо, що в табір прибули 300 одиниць військової техніки.

Водночас Польща остерігається можливої провокації "вагнерівців" у Сувалівському коридорі. Утім, польські чиновники запевняють, що у випадку провокації всі нападники будуть знищені.