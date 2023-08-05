Бійці "Гвардії наступу" підірвали гармату "Рапіра" ЗС РФ під Бахмутом (відео)

Дрон аеророзвідки засік у лісі стару радянську гармату, і після цього пролунав вибух. За тиждень на Бахмутському напрямку українські військові знищили понад 10 одиниць бронетехніки росіян.

Бійці підрозділу "Гвардії наступу" знищили російську гармату "Рапіра" на Бахмутському напрямку. Про це написав у Telegram міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Міністр показав кадри бойової роботи бригади Нацгвардії "Рубіж". Спочатку аеророзвідка знаходить ціль у лісі, після цього лунає вибух.

Воїни знищили російську 100-мм протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра". За тиждень на Бахмутському напрямку бійці бригади "Рубіж" знищили понад 10 одиниць бронетехніки ЗС РФ, розповів Клименко.

Гармата "Рапіра" — це радянська буксирована протитанкова гармата. Вона стріляє 100-мм бронебійними, підкаліберними та кумулятивними снарядами.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилося відео бойової роботи гармати Д-44, створену в 1946 році. Українські військові встановили її на тягач МТ-ЛБ.

А в травні військові ЗСУ знищили одним пострілом дві російські гармати 2С5 "Гіацинт-С", які стояли на відстані 70 метрів одна від одної.