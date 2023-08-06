Саудівська Аравія представила новий мирний план щодо України: що він передбачає

Представлений країною-організатором мирний план передбачає зокрема обмін полоненими та припинення вогню на всіх фронтах.

На зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія), окрім основного, обговорювали ще один мирний план із врегулювання ситуації в Україні. Про це повідомило агентство DPA з посиланням на свої джерела в дипломатичних колах у неділю, 6 серпня.

План презентувала Саудівська Аравія спільно з кількома іншими країнами, про які медіа конкретно не згадує. Другий мирний план передбачає:

збереження територіальної цілісності України;

припинення вогню на всіх фронтах;

початок мирних переговорів під наглядом ООН;

обмін полоненими.

Про виведення російських військ з території України як умову початку переговорів, однак, у плані не йдеться.

А The Wall Street Journal із посиланням на джерела стверджує, що на нинішніх переговорах, на відміну від перших консультацій у такій формі, що відбулися в червні в Копенгагені, Україна не наполягала на прийнятті своєї формули миру в повному обсязі...

Своєю чергою Reuters із посиланням на представника Євросоюзу, який поговорив із журналістами агентства на правах анонімності, пише про те, що переговори 6 серпня пройшли позитивно. А їхнім підсумком стала угода про те, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути в основі будь-якого мирного врегулювання.

Також чиновник розповів про те, що представники Саудівської Аравії на наступному етапі переговорів обговорять глобальну продовольчу безпеку, ядерну безпеку та звільнення ув'язнених.

За інформацією медіа, у зустрічі в Джидді взяли участь радники з політичних та безпекових питань близько 40 глав держав і урядів. Серед них були радники з України, США, ЄС і Німеччини, а також із Китаю, Індії, Туреччини та кількох інших країн. Однак від спільної заяви за підсумками минулого етапу переговорів учасники відмовилися.

Щодо нового раунду консультацій з приводу плану мирного врегулювання конфлікту в Україні деяку інформацію повідомив Bloomberg. Інформагентство з посиланням на представника МЗС Франції написало про те, що наступний етап переговорів може відбутися ще до 9 вересня.

Що про переговори в Джидді говорить Україна

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що на зустрічі в Джидді країни-учасниці висловилися за збереження територіальної цілісності України.

"У Джидді відбулися дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир. Були різні погляди, але всі присутні засвідчили прихильність своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету і непорушності територіальної цілісності держав", — заявив Єрмак.

Нагадаємо, 6 серпня Андрій Єрмак розповів про результати зустрічі в Саудівській Аравії. За словами керівника ОП, усі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету і непорушності територіальної цілісності держав.

Крім того, 2 серпня повідомлялося, чому Саудівська Аравія почала шукати миру для України. Саудівська Аравія ініціювала проведення мирного саміту з питань закінчення війни в Україні. На зустріч запрошено понад 30 країн світу, за винятком Російської Федерації.