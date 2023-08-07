Заходять на територію України: у ДПСУ попередили про нові спроби прориву російських ДРГ

Ворожі диверсійно-розвідувальні групи мають завдання — виявити позиції Сил оборони та влаштувати атаки, направлені на мирних жителів.

Російські ДРГ все частіше намагаються перетнути кордон України у Чернігівській та Сумській областях. З території Білорусі ДРГ противника не фіксується. Про це в ефірі телемарафону 7 серпня повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

З його слів, найбільше диверсійних груп ворога фіксують на кордоні Сумщини, дещо менше — на території Чернігівщини. Це відбувається на додачу до тих обстрілів, які Росія здійснює щоденно на цьому напрямку по території України. Українські захисники відкривають вогонь по російських ДРГ, і ті повертаються до РФ ні з чим.

"Вони заходять на територію України, щоб виявити позиції Сил оборони, а також і для проведення різних атак, які направлені, зокрема, й на мирних людей", — розповів Андрій Демченко.

Він додав, що, з початку серпня українські прикордонники вже зафіксували орієнтовно пів тисячі обстрілів з території РФ Чернігівської, Харківської та Сумської областей.

Нагадаємо, що російські ЗМІ заявили, що ЗСУ 6 серпня з танків обстріляли територію Бєлгородської області. Сили оборони нібито завдали удару по території РФ з Чугуївського району Харківської області.

Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі росіяни відкрили "дружній вогонь" по групі своїх бійців, які перевдяглися в ЗСУ. Вони хотіли зайти в тил до української сторони і "навести там шурхіт".