РФ хоче перетворити тимчасово окуповані території на суцільне звалище, — ЦНС

За даними підпілля, частину сміття з російських територій звозитимуть у Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Для цього виділили 1,3 мільярда рублів.

Російські окупанти планують вивозити сміття з мiст Російської Федерації на тимчасово окуповані території (ТОТ) України. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву (ЦНС) 7 серпня.

За інформацією українського підпілля, російський уряд придумав чергову корупційну схему з крадіжки коштів на тимчасово окупованих територіях.

Влада вже опублікувала постанову про закупівлю і доставку спеціалізованої техніки для нового злочину.

"Згідно з документом, Москва планує витратити 1.3 млрд рублів на обладнання сміттєвих звалищ на ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані українські території на звалище для російського сміття. Туди планують вивозити відходи з території Росії", — йдеться в повідомленні.

Заявлені кошти, як зазначили в ЦНС, мають нібито витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку, однак фактично використовуватиметься вкрадена техніка та обладнання з окупованих областей.

Тобто, кошти будуть відмиті через підставні компанії, які підпорядковуються особисто прем'єр-міністру РФ Михайлу Мішустіну.

"Росіян не турбує питання цивільного населення на ТОТ і куди буде вивезено сміття. Ключове — встигнути розікрасти кошти до моменту деокупації наших територій", — підсумували в підпіллі.

Нагадаємо, 4 серпня повідомлялося, що окупанти привезли в Херсонську область нових медиків, які раніше працювали в Сирії. За даними ЦНС, на тимчасово окупованих територіях росіяни стикаються з проблемою у вигляді нестачі медичного персоналу.