Можуть використовувати для ракет: Україна постачає в Росію титанову сировину, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, українські держпідприємства продають титанову продукцію фірмам-посередникам, засновниками яких є росіяни. Кінцевим споживачем можуть бути військові заводи РФ.

Російська оборонна промисловість з початку повномасштабного вторгнення через посередників продовжує отримувати сировину для виробництва титану з України. Про це пише видання "РБК-Україна", посилаючись на співрозмовників у титановій галузі.

Журналісти повідомляють, що під час російсько-української війни з липня минулого року по квітень 2023 року Об'єднана гірничо-хімічна компанія, що належить державі, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан. За інформацією джерел видання, значна частина цієї продукції потрапила до Російської Федерації. Зокрема, йдеться про компанії-посередники з Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, засновниками яких є громадяни РФ, що працюють із Росією.

За інформацією видання, українська компанія в липні, серпні та вересні 2022 року поставила тисячі тонн концентрату угорській компанії Sic Luceat Lux KFT. Її засновниками є уродженці Криму Олександр і Світлана Мурадян. Журналісти припускають, що це можуть бути підставні особи.

Україна постачала титановий концентрат угорській компанії Sic Luceat Lux KFT. Її засновники уродженці Криму Фото: РБК-Україна

Основними контрагентами цієї компанії та вантажоодержувачами у 2021-2022 роках були московська ТОВ "Редметконцентрат", а також бєлгородські ТОВ "Нерудная компания" і ТОВ "Минко Рус" (Бєлгород).

Україна постачала титановий концентрат угорській компанії Sic Luceat Lux KFT. Її засновники уродженці Криму Фото: РБК-Україна

Також журналісти пишуть, що влітку і восени 2022 року титановий концентрат з України постачали польській компанії BioProfTech Sp.zoo, зареєстрованій у Варшаві. Її засновник Руслан Акопян, зареєстрований в окупованому Харцизьку Донецької області. У чоловіка є російське громадянство.

Засновник польської компанії BioProfTech Sp.zoo, яка отримувала партії титанового концентрату з України, зареєстрований в окупованому Харцизьку Фото: РБК-Україна

Ще одне підприємство "Запорізький титано-магнієвий комбінат", що належав олігархові Дмитру Фірташу до 2021 року, у 2022 році розпродав близько двох тисяч тонн продукції, яка зберігалася на складах, на загальну суму 276,6 млн гривень. Серед покупців були компанії з Чорногорії, Австрії, Литви, Чехії, які пов'язані з Росією та мають російських засновників.

У ЗМІ вважають, що кінцевим споживачем титанової продукції можуть бути військові заводи РФ. Так, журналісти зазначають, що "Корпорація ВСМПО-АВІСМА" історично потребувала української сировини. Компанія є найбільшим у світі виробником титану. Її продукцію використовують для виробництва літаків, вертольотів і крилатих ракет.

Фокус писав 7 серпня, що армія РФ продовжує закріплювати прогалини у своїх оборонних лініях і розширює вже наявні укріплення вздовж автомагістралей на окупованих територіях України.