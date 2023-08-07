Утилізація під Вугледаром: РФ на 40% спустошила найбільшу базу військової техніки, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, російські війська вивезли 1570 одиниць бронетехніки з бази в Бурятії за час повномасштабної війни в Україні. Основну частину — після оголошення мобілізації наприкінці 2022-го.

Російське військове командування наполовину спустошило найбільший склад радянської бронетехніки. За час повномасштабної війни в Україні понад 40% старих танків радянського зразка і бронетранспортерів зняли зі зберігання на найбільшій з відомих баз законсервованої військової техніки "Вагжаново" в Бурятії. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на супутникові знімки сервісу Google Earth.

Карта баз зберігання військової техніки

Автори публікації підрахували, що у вересні 2021 року, за п'ять місяців до повномасштабного російського вторгнення в Україну, на базі "Вагжаново" в Улан-Уде (Бурятія) перебувало приблизно 3840 одиниць бронетехніки. У листопаді 2022 року було вже 2600 бронемашин, до травня 2023 року — залишилося 2270. Іншими словами, вивезли 1570 одиниць бронетехніки, або 40,8%. Основну частину техніки перевезли вже після оголошення мобілізації наприкінці 2022-го.

"Вагжаново" розташоване недалеко від столиці Бурятії Улан-Уде і займає 13 кв. км, це більша площа порівняно з 20 іншими відомими базами зберігання техніки на території РФ.

База зберігання танків

Наявні в Міноборони РФ інструкції передбачають чотири категорії консервації військової техніки. Техніку, яку відносять до першої категорії, тобто найціннішу, зберігають у спеціальних вентильованих і опалювальних приміщеннях. Другу — в неопалюваних ангарах, третю — під тентами, четверту — просто неба.

Військова база Військова база Фото: Соцмережi Військова база

На базі "Вагжанове" техніка зберігалася просто неба. На сторінках у соцмережах колишніх військових, які проходили службу на згаданій базі, публікувалися знімки танків. Експерти повідомили, що на деяких знімках — танки Т-62, що випускалися до 1975 року.

За даними ЗМІ, у 2022 році Міноборони РФ припинило укладати контракти на утилізацію застарілої військової техніки. Більшість загиблих під Вугледаром російських військових із Бурятії мобілізували восени 2022 року, саме тоді, якщо судити зі знімків Google Earth, із бази під Улан-Уде відправили основну частину техніки ЗС РФ.

Нагадаємо, що дрон ЗСУ знищив російську САУ МСТА-С за $1,6 млн. Російські війська залучають установки "Мста-Б" на відстані до 29 км.

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