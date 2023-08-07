ЗСУ могли отримати далекобійні ракети AMRAAM-ER для ЗРК Nasams: яка їхня дальність (відео)

Далекобійна ракета AMRAAM-ER була розроблена для застосування в складі ЗРК Nasams на основі корабельної зенітної ракети RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile.

Збройні сили України могли отримати далекобійні ракети AMRAAM-ER для зенітного комплексу Nasams. Про це повідомили у "Мілітарному".

Так, журналісти звернули увагу на те, що у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ показали відео із запуском невідомої ракети з зенітного комплексу Nasams. У "Мілітарному" заявили, що однозначно ідентифікувати систему не можна через відносно низьку якість відео, проте її характерні контури з "потовщенням" від крил в середині фюзеляжу відповідають формам далекобійної ракети.

Далекобійна ракета AMRAAM-ER була розроблена компанією Raytheon для застосування в складі ЗРК Nasams на основі корабельної зенітної ракети RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile. Протягом 2021-2022 років Raytheon та Kongsberg займалися випробуванням ракети, яке завершилося кваліфікаційними стрільбами та підтвердженням заявлених характеристик.

Таким чином конструктивно AMRAAM-ER повторює RIM-162 ESSM. Зокрема, вони мають однаковий твердопаливний ракетний двигун та бойову частину масою у 39 кілограмів, на 19 кілограмів більше за аналогічну в AIM-120C7 AMRAAM. Також нова ракета має активну радіолокаційну голову самонаведення та систему управління. Відповідно до відкритих даних, далекобійні ракети AMRAAM-ER можуть застосовувати пускові установки ЗРК Nasams III та модернізовані версії Nasams II. Нині ж Україна має дві батареї ЗРК Nasams II.

Дальність AMRAAM-ER

Максимальна дальність ураження при запуску з наземної пускової — 40 кілометрів. Тоді як представники Kongsberg зазначили, що на 50% збільшена дальність дії AMRAAM-ER у порівнянні з базовою ракетою AIM-120C7, тоді як висота — на 70%.

Зокрема, максимальна дальність стрільби Nasams з використанням AIM-120С AMRAAM — 25 кілометрів, а досяжність по висоті — 14-15 кілометрів.

"Після інтеграції нової ракети за характеристиками дальності та висоти ураження Nasams виходить на рівень зенітних ракетних комплексів середньої дальності, таких як російський "Бук-М2" або німецький Iris-T SLM", — йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, 4 серпня Литва оголосила новий пакет військової підтримки ЗСУ. Зокрема, Україна отримає зенітні ракетні комплекси Nasams.

2 серпня ЗМІ повідомляли, що Сполучені штати Америки можуть оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги.