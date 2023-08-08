У Байдена працюють над запитом про додаткове фінансування України, — CNN

Глава відділу закупівель армії США Дуг Буш розповів, що розраховує на підтримку Конгресу для подальшого фінансування виробництва і закупівель боєприпасів для українських військових.

Адміністрація президента США Джо Байдена веде роботу над пакетом документів про додаткове фінансування для України. Про це пише CNN 7 серпня з посиланням на главу відділу закупівель сухопутних військ США Дуга Буша.

Очікується, що Конгрес США розгляне відповідний запит восени 2023 року. Деталі документів мають бути доопрацьовані Управлінням бюджету.

"Але я думаю, що в нас будуть дуже вагомі доводи, і ми сподіваємося отримати підтримку Конгресу для подальшого фінансування — зокрема, для збільшення виробництва боєприпасів і закупівель боєприпасів для підтримки України", — повідомив Дуг Буш.

Як зазначають журналісти, раніше Білий дім заявляв, що не планує запитувати у Конгресу додаткове фінансування для Києва до кінця фінансового року.

У грудні Конгрес США схвалив запит адміністрації на додаткові 36 мільярдів доларів для України. Загалом торік адміністрація Байдена запитувала додаткове фінансування для підтримки Києва чотири рази.

Нагадаємо, 7 серпня глава закупівель сухопутних військ США Даг Буш заявив, що перша партія танків Abrams для України була схвалена до відправлення, і танки мають прибути в Україну до початку осені.

Ми також повідомляли, що за даними ЗМІ, уряд США виділив Україні допомоги на суму понад 60 млрд доларів. Гроші витрачалися у військовому, економічному та гуманітарному напрямках. Із цієї суми понад 65% — це військові витрати.

Раніше, 4 серпня ми писали про те, що відомі політичні діячі зі США та ЄС висловлюють тривогу з приводу передбачуваного впливу президента РФ Володимира Путіна на президентські вибори у США, заплановані на 2024 рік, у контексті його військових дій в Україні.