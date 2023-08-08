Після помилки Пентагону: США додатково передадуть Україні зброю на $200 млн, — ЗМІ

Українські військові отримають перші $200 млн із суми $6,2 млрд, вивільненої після виявлення помилки Пентагону в бухгалтерському обліку.

В адміністрації президента США Джо Байдена мають намір 8 серпня оголосити про виділення Україні додаткової кількості озброєнь на 200 мільйонів доларів. Про це пише Reuters 8 серпня з посиланням на двох американських чиновників.

Повідомляється, що в адміністрації Байдена почали розподіляти кошти в розмірі 6,2 млрд доларів, які спливли під час виявлення помилки Пентагону в бухгалтерському обліку. У відомстві з'ясували, що оцінка вартості зброї, відправленої в Україну, була завищена.

Прорахунок би пов'язаний із тим, що співробітники Пентагону брали до уваги вартість заміни замість вартості відправлених Києву боєприпасів, ракет та іншого військового обладнання.

Як зазначають журналісти, помилка в обліку пішла на користь Україні, оскільки тепер Вашингтон може відправити українській армії більше обладнання.

Очікуване оголошення про виділення Україні 200 мільйонів доларів стане першим траншем непередбачуваних доходів у розмірі 6,2 мільярда доларів, раніше санкціонованих Президентським управлінням з вибірки коштів.

Цей пакет включав обладнання для розмінування, протитанкову зброю TOW і AT4, боєприпаси, перехоплювачі ППО виробництва Lockheed Martin Corp для системи Patriot, ракети керованої реактивної системи залпового вогню (GMLRS), та протитанкові ракети Javelin, та інше обладнання.

Нагадаємо, що 19 травня республіканці Майкл Маккол і Майк Роджерс закликали адміністрацію Байдена "надолужити дорогоцінний час", втрачений через бухгалтерську помилку, надавши Україні DPICMS і ATACMS, які потрібні ЗСУ для контрнаступу.

Ми також повідомляли, що за даними ЗМІ від 7 серпня, адміністрація Байдена веде роботу над пакетом документів про додаткове фінансування для України. Очікується, що Конгрес США розгляне відповідний запит восени 2023 року.