"Непохитна віра": у Грузії хочуть мирно возз'єднати країну через 15 років війни з РФ

Прем'єр-міністр Іраклі Гарібашвілі згадав, що війна забрала багато людських життів і завдала болю країні, але надія відновити територіальну цілісність нікуди не пішла. У США також нагадали РФ про невиконання зобов'язань.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі в день 15-ї річниці з моменту початку російсько-грузинської війни та окупації Цхінвальського регіону зробив нові заяви про майбутнє країни. Про це він пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 8 серпня.

На думку політика, російська агресія призвела до великих людських втрат, потоку біженців в інші країни, а також позбавила Грузію частини територій. Це є головним викликом для країни та її суверенітету. Тим самим, від вирішення цього питання залежить подальший розвиток Грузії.

"Сьогодні ми вшановуємо світлу пам'ять наших героїчних солдатів і військових, які загинули у війні. Уряд відданий ідеї мирного відновлення територіальної цілісності та об'єднання країни. Нами керує непохитна віра в те, що мирна, об'єднана, сильна, розвинена Грузія — це найкраща перспектива для грузинів, осетинців, абхазців і всіх, хто живе в нашій країні, і ми робимо все для того, щоб якнайшвидше втілити це в життя", — заявив Іраклі Гарібашвілі.

Висловилися на цю тему і у Вашингтоні. Держсекретар США Ентоні Блінкен нагадав світові, що Росія досі не виконала зобов'язання і продовжує тримати в окупації частину грузинської території.

"Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні прагнення Грузії. США, як і раніше, сповнені рішучості притягнути Росію до відповідальності за невиконання угоди про припинення вогню з шести пунктів від 2008 року, що передбачає виведення її військ на позиції, що передували конфлікту, а також забезпечення безперешкодного доступу для гуманітарної допомоги", — написав він у Twitter.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що круїзний лайнер із росіянами зайшов у порт грузинського міста Батумі, але його зустріли протестами. Під час протестів мітингувальники закидали автобус із росіянами пляшками і яйцями, а один із туристів після слів "я росіянин, я пишаюся цим" спровокував бійку. Поліція затримала 23 людини.