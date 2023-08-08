Не позбулась "імперіалістичних амбіцій": у США пояснили, як відбуватимуться переговори з РФ

У Держдепі США зазначили, що Кремль відмовився брати участь у "змістовних мирних перемовинах". У Вашингтоні працюють над тим, щоб переконати якомога більше країн враховувати територіальну цілісність України у своєму прагненні миру.

У Саудівській Аравії відбулися перемовини щодо України, у яких взяв участь Китай. Деталями зустрічі під час брифінгу 7 серпня поділився речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Він підкреслив, що американський уряд вважає участь Китаю у переговорах "продуктивною". Водночас посадовець відмовився озвучувати подробиці обговорень, назвавши зустріч приватною.

"Ми давно говорили, що було б продуктивно, якби Китай відіграв певну роль у припиненні війни в Україні, якщо він захоче відіграти роль, яка поважає територіальну цілісність і суверенітет України", — зазначив Міллер.

Речник підкреслив, що у Вашингтоні вважають важливим почути про ситуацію в Україні безпосередньо від її представників. Також він назвав "господарем" перемовин Саудівську Аравію. Зі слів Міллера, країна ініціювала зустріч на прохання Києва.

Окрім того, представник Держдепу відповів, чому у перемовинах не бере участь Кремль.

"Зараз із Росією не ведуться мирні переговори, тому що Росія відмовилася брати участь у змістовних мирних переговорах. Якщо колись будуть мирні переговори, то з неросійського боку лідером буде Україна. Сполучені Штати раді грати будь-яку роль, яка є продуктивною для наших українських партнерів, і ми будемо вітати будь-яку іншу країну, яка також хоче відігравати продуктивну роль", — сказав Міллер.

Речник підкреслив, що війна в Україні все ще "активна", а РФ досі не скоротила свої "імперіалістичні амбіції" та не сіла за стіл переговорів.

"Тому ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб переконати якомога більше країн у всьому світі, що коли ця війна закінчиться, вона має закінчитися у такий спосіб, щоб поважати територіальну цілісність України, її суверенітет. Це те, що українські офіційні особи висловили цими вихідними, це те, що офіційні особи США висловили цими вихідними, і ми продовжуватимемо наполягати на цьому та намагатимемося переконати якомога більше країн прийняти таку точку зору на ситуацію", — заявив американський посадовець.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, під час зустрічі у Саудівській Аравії країни презентували мирний план. Повідомлялось, що він передбачає збереження територіальної цілісності України, припинення вогню, старт переговорів під наглядом ООН та обмін полоненими. У медіа зазначали, що на зустрічі були присутні радники приблизно 40 лідерів держав та урядів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що після зустрічі на території Саудівської Аравії Україна планує проведення ще двох самітів миру. Також він підкреслив, що завершення війни неможливе без виведення російських військ.