За словами експрезидента Росії, 15 років тому Захід нібито почав дестабілізувати ситуацію біля російського кордону з Грузією і зараз аналогічний сценарій повторюється в Україні.

Заступник голови Ради безпеки і колишній президент Росії Дмитро Медведєв на честь 15-ї річниці вторгнення військ РФ до Грузії видав нову заяву про "колективний Захід" і нібито його бажання розгойдати ситуацію. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 8 серпня.

За його словами, рівно 15 років тому Російська Федерація вирішила відповісти на нібито підлу атаку на Цхінвал і тим самим дала відсіч.

"За спиною Саакашвілі стояв колективний Захід, який вже тоді прагнув розгойдати ситуацію в безпосередній близькості від кордонів Росії. Наші Збройні сили за п'ять днів швидко і жорстко покарали націоналістів. Захистили від ворога наших людей, які жили в Абхазії та Південній Осетії. Дали новим державам можливість розвиватися за підтримки Росії", — йдеться в повідомленні.

Далі Дмитро Медведєв висловився, що США та іншим союзникам забракло нібито досвіду, через що знову почалася злочинна війна, але чужими руками, маючи на увазі Україну. Колишній російський президент переконаний, що проти Кремля почала відкрито воювати вся система НАТО, але жодних доказів не надав.

Під кінець було обіцяно виконати всі завдання війни в Україні, адже нібито у РФ достатньо для цього сил.

"Як і в серпні 2008 року, наші вороги будуть розчавлені, а Росія доб'ється миру на своїх умовах. Перемога буде за нами", — підсумував Дмитро Медведєв.

Нагадаємо, 5 серпня повідомлялося, що Дмитро Медведєв анонсував удари по західних областях України. На його думку, ударів окупантів по Одесі, Ізмаїлу та інших містах на півдні нібито мало. Тільки за липень армія РФ запустила по Україні 150 ракет.

8 серпня прем'єр-міністр Грузії заявив, що країна хоче мирно існувати через 15 років війни і возз'єднатися з окупованими територіями. У США також нагадали РФ про невиконання зобов'язань.