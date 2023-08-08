Ізраїльська ракета "Зеєв", або Що таке асиметрія в дії

Ізраїльська ракета "Зеєв" є ще одним прикладом асиметричного, масового і недорогого, але ефективного підходу у війні проти більш численних і часто краще оснащених ворогів.

Що робити коли критично не вистачає ударної фронтової авіації? Як і у всіх подібних випадках, шукати асиметричні рішення. Такою стежкою пішли ізраїльські інженери з армійського підрозділу Іфтах. Цей підрозділ, будучи частиною Армії оборони Ізраїлю, займається розробкою нової зброї для самої армії безпосередньо.

Інженери, поміркувавши, дійшли простого висновку: якщо у нас недостатньо ударних літаків, щоб закидати ворога фугасними бомбами, давайте закинемо саму бомбу, але не використовуючи літак. Підсумком таких роздумів стало створення ракети "Зеєв" (Вовк) у двох версіях: 250 і 500.

Ракета "Зеєв"

"Зеєв 500" була найпростішою ракетою з дальністю польоту всього 1 кілометр, але ударний вплив від її ураження був приблизно такий, як від авіаційної бомби ФАБ-500.

"Зеєв 250" була точно такою самою ракетою, але з ефектом ФАБ-250 і дальністю вже 4,5 кілометра.

Ракета "Зеєв 500" активно застосовувалася під час Війни на виснаження (1967–1970) проти армії Єгипту. Зазвичай вистачало кількох таких ракет по єгипетських позиціях, щоб припинилися обстріли з їхнього боку на кілька днів. Точність ракети була невисокою, але зате залишалася вирва у 12 метрів діаметром, а фугасний вплив давав змогу використовувати "Зеєв" на площах 200х200 метрів.

Бойове застосування цих ракет показало їхню високу ефективність. Так, піхота без ризиків для літаків могла сама викликати фронтову "авіапідтримку", не чекаючи ізраїльської авіації. Наприклад, 9 березня 1969 року "Зеєв" уразила штаб єгипетської армії в Ісмаїлії, знищивши начальника штабу Єгипту Абд аль-Мунаіма Ер-Ріяда та кількох інших старших офіцерів.

На фото можна бачити моменти "до" і "після" поразки штабу. Біля фото наведені подяки інженерам і заклик: "нехай і далі плодяться та множаться вовки".

Моменти "до" і "після" поразки штабу

Ракета була надзвичайно дешевою і простою, що дало змогу виробляти її у великих кількостях, а про її ефективність свідчить хоча б той факт, що її останнє застосування зафіксоване аж у 90-ті роки проти позицій "Хезболли" в Лівані. А це час, на хвилиночку, коли в Ізраїлю вже були літаки F-15, F-16, коли був розроблений і стояв на озброєнні ПТРК "Спайк" та інша хай-тек зброя.

Але потіснити зграї "вовків" було складно, і тільки на початку нашого століття "Зеєв" остаточно покинув лави армії євреїв і посів своє почесне місце в музеях зброї, будучи ще одним прикладом асиметричного, масового і недорогого, але ефективного підходу у війні проти більш численних і часто краще оснащених ворогів.