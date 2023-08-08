У МЗС РФ назвали саміт у Саудівській Аравії безглуздим: в ОП закликали світ відреагувати

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, РФ продовжує публічно показувати, що не збирається когось слухати і домовлятися, але Україна з цим миритися не збирається.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк рекомендує учасникам мирних переговорів у Саудівській Аравії уважно вивчити реакцію РФ на факт зустрічі, адже вона може їх здивувати. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 8 серпня.

За його словами, Російська Федерація прямим текстом віщає той факт, що вона не збирається нікого слухати, на щось реагувати, а тим більше про щось домовлятися, щоб на землю знову прийшов мир.

Натомість, зазначив Михайло Подоляк, війська Кремля продовжать вбивати людей і руйнувати цілі міста в Україні.

"Ця реакція образлива, принизлива і повністю обнуляє авторитет/репутацію всіх присутніх і особливо організаторів саміту. Україна не миритиметься з ображанням міжнародного права, убивствами своїх громадян і приниженням репутації багатьох країн. Тому нам потрібні додаткові постачання зброї, щоб остаточно прочистити мізки РФ", — йдеться в повідомленні.

Саміт у Саудівській Аравії: реакція РФ

У Міністерстві закордонних справ РФ виступили з критикою міжнародних осіб, які відвідали зустріч у Саудівській Аравії 5-6 серпня, що стосувалася мирного врегулювання війни.

Вони вважають, що цінності в таких переговорах практично немає, тому що Москва не отримала свого запрошення.

"Жоден з її пунктів не спрямований на пошук переговорно-дипломатичного розв'язання кризи, а їхня сукупність являє собою безглуздий ультиматум Росії, який націлений на затягування бойових дій. Без участі Росії та врахування її інтересів жодні зустрічі з тематики української кризи не мають ані найменшої доданої вартості", — заявила представниця МЗС Марія Захарова.

Нагадаємо, 6 серпня повідомлялося, що Саудівська Аравія представила новий мирний план щодо України, який передбачає обмін полоненими і припинення вогню на всіх фронтах. При цьому, територіальна цілісність України має бути збережена.