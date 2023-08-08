Знімали роботу ППО та військові об'єкти: в Одесі затримали двох "блогерів", — СБУ (фото)

Один з підозрюваних виклав у мережу роботу засобів протиповітряної оборони під час масованої нічної атаки міста, а інший знімав розташування об'єкта підрозділів Нацгвардії. Обом фігурантам загрожує до 8 років ув’язнення.

Служба безпеки зібрала доказову базу й отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність двох мешканців Одеси, які поширювали інформацію про дислокацію підрозділів Сил оборони на території регіону. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Одеській області.

"Один з підозрюваних — 36-річний одесит, який здійснив несанкціоновану відеозйомку роботи української ППО під час однієї з нічних масованих атак рашистів на місто. Заборонений контент він виклав на власній сторінці в Instagram та акаунті відео-хостингу Youtube", — повідомили у відомстві.

Затримання зловмисників в Одесі Фото: СБУ

Зазначається, що в описі під відео він вказав точний час та місце знімання. Такими діями він міг розкрити місцеположення та специфіку роботи української ППО в регіоні.

"Інший — 28-річний "блогер" — особисто відзняв відео розташування оборонного об'єкта на якому несли службу підрозділи Нацгвардії й Нацполіції України. Потім отриманий відеофайл розмістив на власній сторінці у соцмережі ТікТок з прив’язкою до геолокації", — розповіли в СБУ.

Свої злочинні дії він пояснював бажанням "наростити" аудиторію.

Затримання зловмисників в Одесі Фото: СБУ

Співробітники СБУ встановили місцеперебування обох зловмисників і припинили їх незаконну діяльність.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації позицій підрозділів Сил оборони й подальшої "публікації" відзнятих відео.

На підставі зібраних доказів обом фігурантам слідчі СБУ повідомили про підозру за поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

У Службі безпеки вкотре наголосили на забороні знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали із зазначенням місць дислокації та переміщення Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів.

"Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі "інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону", — додали у відомстві.

Нагадаємо, що 17 травня Служба безпеки України викрила блогерів, які зняли на відео та опублікували у мережу роботу ППО під час чергового удару по Києву 16 травня. Опубліковані ролики могли допомогти супротивникові виявити позиції Сил оборони. Окрему увагу приділили онлайн камерам, які в режимі реального часу знімали роботу ППО — їх заблокували.

Також, 29 травня, правоохоронці затримали в Києві двох чоловіків, які знімали на відео роботу столичної протиповітряної оборони. Повідомляється, що про порушення заявила місцева мешканка. На місце події було направлено патрульних поліцейських і співробітників карного розшуку.

Після цього, 29 травня, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк висловився щодо блогерів та політиків, які публікують кадри роботи ППО та масованих обстрілів. За його словами, попри велику конвенційну війну, Україна не стала обмежувати свободу слова громадян і вводити цензуру. Кожен може вільно збирати й поширювати інформацію, яка не несе загрози національній безпеці. Але водночас багато хто перевищує свої "повноваження" та починає ділитися тим, що може стати в нагоді ворогові та зіграти проти українців.