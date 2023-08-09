Україна знайшла слабке місце РФ у Чорному морі та користується цим, — британська розвідка

За словами аналітиків, останнім часом почастішали атаки по російських кораблях. Так Україна може обривати шляхи постачання противника в акваторії Чорного моря.

Україні вдалося знайти слабке місце Російської Федерації в Чорному морі, чим ЗСУ можуть користуватися найближчим часом. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства Великої Британії від 9 серпня.

За інформацією аналітиків, шляхи військових постачань противника за допомогою акваторії Чорного моря під великою небезпекою, і все через атаки українських морських дронів.

Як приклад навели російський нафтовий танкер SIG, який 4 серпня атакували та вивели з ладу недалеко від Керченської протоки. Найімовірніше, для цього використовували морський дрон.

"Це сталося через день після аналогічної атаки на десантний корабель "Оленегорский горняк" і через два дні після явно зірваної атаки на російські сторожові катери, коли вони, імовірно, супроводжували російське торговельне судно "Спарта IV", — ідеться в повідомленні.

Аналітики окремо зазначили, що хоч MT Sig і MV Sparta IV пересуваються під цивільними прапорами, у них уже давно є контракти на постачання палива та військових вантажів між РФ і Сирією.

Усе через заборону від 28 лютого 2022 року, яка забороняє військовим кораблям РФ проходити через Босфор, тож у ЗС РФ у Сирії та Середземному морі всі надії на цивільні кораблі.

"Атаки показують, що операції дронів стають дедалі важливішим компонентом сучасної морської війни та можуть бути спрямовані проти найслабших ділянок морських шляхів постачання Росії", — підсумували в британській розвідці.

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що Чорноморський флот більше не почувається в безпеці біля берегів Криму. Окупанти все частіше відправляють кораблі ближче до міжнародно визнаних кордонів, щоб їх не атакували дрони.