На військовій базі у Владивостоку прогримів вибух: ФСБ просять жителів мовчати, — росЗМІ (відео)

За даними російських журналістів, у небі над містом бачили непізнаний літаючий об'єкт, після чого на військово-морській базі пролунав вибух. У Міноборони РФ заявили, що це нібито було тренування корвета "Громкий".

У Владивостоці в районі військово-морської бази в ніч на 9 серпня стався вибух. Про це пише російське медіа Astra з посиланням на очевидців.

Місцеві пабліки активно обговорювали подію, посилаючись на свідчення своїх підписників. Один із жителів написав: "Здрастуйте! Живу на вулиці Героїв-Тихоокеанців біля бухти Улісс. Приблизно пів години тому (3:30 ранку) стався вибух з боку військово-морської бази! Ми викликали поліцію, пожежників і навіть ФСБ. Весь будинок був розбурханий!"

Також місцевий політик Максим Чихунов повідомив, що співробітники ФСБ приходили вранці й просили місцевих жителів зберегти мовчання щодо події.

"Уранці співробітники ФСБ приїхали, опитали нас. Сусідці сказали нікому не поширювати інформацію про те, що трапилося. Ми спробували зробити фото, але через дерева нічого не було видно. У будь-якому разі було вже пізно, і вибух розбудив нас. Потім з'явився сильний запах, як від палаючої пластмаси", — процитував Чухунов одного з місцевих жителів.

Крім того, повідомляється, що жителі помітили в небі непізнаний літаючий об'єкт у районі площі Лугової.

Пізніше, як повідомляють росЗМІ, представники пресслужби Східного військового округу заявили, що поблизу Владивостока нібито відбулося тренування корвета "Громкий".

Нагадаємо, 9 серпня вибухи також прогриміли в окупованому Криму. За повідомленням очевидців, після цього в Джанкойському районі в небо підняли вертольоти, а рух Кримським мостом перекрили.

Днем раніше, 8 серпня, також повідомлялося про вибухи в районі Джанкоя. В окупаційній адміністрації заявили, що вибухи, які чули місцеві жителі, сталися внаслідок утилізації боєприпасів.