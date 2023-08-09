Військові хитрощі: Гуменюк розповіла, навіщо ЗС РФ імітують вихід із Нової Каховки

Окупаційні війська РФ іноді застосовують подібну тактику з метою дезорієнтувати українську армію. Але українські бійці добре знаються на цих хитрощах і на тому, до яких маневрів вдаються росіяни.

Російські війська намагаються імітувати вихід із тимчасово окупованої Нової Каховки та переміщення вглиб захоплених територій. Такі кроки є частиною гібридної війни, які здійснюються з метою дезорієнтувати Сили оборони України. Про це 9 серпня в інтерв'ю "24 каналу" розповіла голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

"Це кроки гібридної війни, вони намагаються переорієнтовувати Сили оборони на ті напрямки, які вважають для себе надійнішими й укріпленішими, щоб саме там проводити свої операції", — зазначила Гуменюк.

За її словами, таку тактику противник використовує не вперше. Зокрема, щось схоже було в населеному пункті Олешки Херсонської області, коли російські підрозділи імітували вихід, а потім раптово туди поверталися.

Тому українські захисники вже готові до подібних дій противника та розуміють його задуми.

"Ми дуже добре знаємося на цих хитрощах і на тому, до яких маневрів вдаються окупанти", — сказала Гуменюк.

Також голова пресцентру зазначила, що окупанти не досягають бажаних результатів на полі бою, тому намагаються відволікти увагу українських сил і втягнути їх у контрбатарейну боротьбу. Із цим пов'язано посилення обстрілів Херсона й інших населених пунктів на цьому напрямку.

"Із цим пов'язане й посилення обстрілів Почайківського напрямку, щоб перемикнути туди нашу контрбатарейну боротьбу, посилення обстрілів безпосередньо Херсона й інших населених пунктів, де наші вороги намагаються точково позначити необхідність присутності Сил оборони", — пояснила Гуменюк.

Раніше речниця Сил оборони Наталія Гуменюк повідомила, що українські війська поступово просуваються на деяких ділянках фронту, однак інформацію про це подають дозовано з метою безпеки. За її словами, українські бійці виконують дуже складну роботу, але просування на фронті відбувається постійно.