"Засвоїли уроки": ЗС РФ зміцнили Бердянський аеропорт трьома лініями оборони (відео)

За словами заступника голови Бердянської районної ради Віктора Дудукалова, росіяни продовжують укріплюватися на Запорізькому напрямку, але українські сили активно б'ють по тилах.

На Запорізькому напрямку щодня помітні просування та успіхи Сил оборони України. Це фіксує й російська сторона, що спонукає їх посилено укріплювати вже окуповані міста на цьому напрямку. Про це 9 серпня розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в ефірі "24 каналу".

За словами Дудукалова, російські окупанти частково засвоюють уроки зі своїх помилок. Водночас він підкреслив, що морально-психологічний стан солдатів російської армії на окупованих територіях залишається на дуже низькому рівні.

На території Запорізької області окупанти активно будують окопи й укріплення. Наприклад, у селищі Андріївка продовжує рости глибокий рів, який відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки в напрямку до Азовського моря. А в аеропорту Бердянська звели три лінії захисту.

"Якщо порівнювати Бердянськ із Мелітополем чи Маріуполем, звичайно, він має інше стратегічне значення, тому що наше місто не є транзитним і не є "ключем" до Криму", — пояснив Дудукалов.

Чиновник наголосив, що окупанти як торік, так і нинішнього року активно зміцнюють свої позиції. Однак українська розвідка постійно стежить за пересуваннями техніки та подіями на окупованих територіях.

"Це дуже важливо, тому що останнім часом по тилах наші сили досить точно "гасять" із сучасних ракет", — підкреслив Дудукалов.

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За його словами, не можна недооцінювати росіян, оскільки практика показує, що вони навчилися воювати сучасними засобами.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ від 9 серпня, Сили оборони продовжують наступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках і водночас стримують наступ ЗС РФ на Донбасі та Куп'янському напрямку в Харківській області.

Нагадаємо також, за даними Інституту вивчення війни (ISW) від 8 серпня, ЗСУ нібито здійснили рейд через річку Дніпро та висадилися на лівому березі окупованої Херсонської області, прорвавши оборону росіян. У Міноборони України цю інформацію спростували.