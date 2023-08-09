"РФ рухається до статусу ізгоя": в ОП назвали 3 головні завдання саміту в Саудівській Аравії

За словами Михайла Подоляка, учасники зустрічі побачили, що можна вести дискусію без представників Кремля. У майбутньому це зіграє на боці України.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк після мирного саміту в Саудівській Аравії назвав кілька фундаментальних завдань, які були вирішені на зустрічі. У РФ більше немає репутації. Про це він розповів в ефірі телеканала Freedom 8 серпня.

"На мою думку, саміт у Саудівській Аравії вирішив три фундаментальні завдання. Давайте без ілюзій, звісно ж, там одразу не було прориву... Це початок великої роботи... Перше — він остаточно обнулив зовнішньополітичну репутацію Росії, вивів її з переліку країн із підвищеною суб'єктністю", — ідеться в повідомленні.

Світ побачив у Саудівській Аравії, що можна вести дискусії без участі Кремля. Другою складовою стало те, що РФ вивезли за дужки і тепер для закінчення війни і вирішення завдання післявоєнного миру українська ініціатива стала домінуючою.

Третій пункт, як вважають в Офісі президента — риторика з боку офіційних відомств РФ. Зокрема МЗС, представники якого недобросовісно висловлювалися про зустріч через те, що Москва не отримала свого запрошення.

"Особливо по відношенню до Саудівської Аравії як до організатора, чітко показує, що Росія починає атакувати навіть тих, хто займає нейтральну позицію. Таким чином Росія сама прискорено рухається до повноцінного статусу ізгоя", — підсумував Михайло Подоляк.

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Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося, що в МЗС РФ назвали саміт у Саудівській Аравії безглуздим і нібито цінності в таких переговорах немає абсолютно. В Офісі президента після цього заявили, що це чергова демонстрація з боку РФ, що вона не готова вести переговори, а тим більше когось слухати.