Китай і ОАЕ вперше проведуть спільні військові навчання: що вони означають для Близькосхідного регіону

Експерти зазначають, що після виходу ОАЕ з морської угоди, Абу-Дабі посилає Вашингтону сигнал про самостійний вибір у сфері своєї безпеки.

Китайські збройні сили в серпні цього року проведуть перші в історії військові навчання з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Маневри під назвою Falcon Shield 2023, у межах яких проводитимуть спільні тренування військово-повітряних сил двох країн, відбудуться в Сіньцзяні на північному заході Китаю. Про те, що ці навчання означають для Близькосхідного регіону, розповіли військові аналітики в інтерв'ю Breaking Defense.

Китайська сторона заявила, що метою навчань є поглиблення прагматичних обмінів і співпраці між збройними силами двох держав. Але на думку доцента Центру безпекових досліджень Близького Сходу Девіда де Роша, поки що важко сказати, що спільні навчання означають для відносин Китаю та ОАЕ. З іншого боку важко не розглядати їх як однозначне послання США, навіть якщо це оголошення зробили тільки китайці.

"Це досить неприємна подія, оскільки ОАЕ, схоже, намагаються продемонструвати США, що у них є варіанти дій. Але досить імовірно, що тут не все так просто, як здається на перший погляд", — зазначив де Рош.

Експерт нагадав, що ОАЕ — мусульманська країна, а навчання планують провести в автономному районі Сіньцзян, де свого часу, на думку уряду США, відбувався етноцид мусульманського уйгурського населення.

Кувейтський полковник у відставці та військовий аналітик Зафер Аль Аджамі згоден із цією думкою. За його словами, Абу-Дабі після виходу з очолюваної США морської угоди, фактично посилають Вашингтону ще один сигнал.

"Беручи участь у навчаннях із Китаєм, ОАЕ передають США другий сигнал. Вони запевняють, що в них усе ще є вибір в управлінні своєю безпекою найкращим чином", — зазначив Аджамі.

Тим часом Китай не може одноосібно замінити США в регіоні як гаранта безпеки в Перській затоці.

Також експерти звернули увагу на проведення оборонних виставках у країнах Перської затоки, де китайські фірми взяли активну участь не тільки зі своїми оборонними платформами, а й у дослідженнях і розробках оборонних систем. Ці проєкти спільно розробляються двома країнами в рамках Китайсько-еміратської науково-технічної інноваційної лабораторії (CEST), спільного проєкту International Golden Group ОАЕ і Norinco.

Щодо озброєння, то аналітики припустили, що найімовірнішим сценарієм буде участь літаків китайського виробництва, які були закуплені Еміратами. На користь цієї версії говорять і журналісти видання Global Times, які повідомили, що в навчаннях будуть залучені й нещодавно придбані літаки L-15.

Раніше повідомлялося, що біля берегів Аляски було помічено групу військових кораблів Росії та Китаю. У відповідь адміністрація президента США Джо Байдена направила до Алеутських островів чотири есмінці.