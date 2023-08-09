"Готують помирати на війні": дітей із Донеччини вивезли на військові збори в РФ (відео)

Українських підлітків вивезли на військово-патріотичні збори у РФ, які проходитимуть з 1 по 18 серпня. Дітям влаштували екскурсії історичними місцями "російської слави", повідомили журналісти.

З тимчасово окупованого населених пунктів Донеччини окупанти вивезли українських підлітків до Пензи в Російській Федерації для проходження військово-патріотичних зборів в таборі "Гвардієць". Про це повідомили в Telegram-канал "Маріуполь.Спротив", який, найімовірніше, ведуть місцеві партизани.

"Це дуже небезпечний тренд. Чергова новина про українських дітей, яких окупанти готують помирати на війні", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що до Пензи вивезли дітей з населених пунктів Маріуполь, Кіровське, Єнакієве, Горлівка, Шахтарськ, Макіївка та Донецьк. Зокрема, вони проходитимуть військово-патріотичні збори в таборі "Гвардієць" з 1 по 18 серпня.

Також українських дітей відвезли до Саранська, де під пісні Олега Газманова "промивали мізки "патріотичними" екскурсіями історичними місцями "російської слави".

Нагадаємо, 2 серпня у Центрі національного спротиву розповіли, що окупанти організували так звані "студентські трудові загони" на тимчасово окупованих територіях. Вони складаються здебільшого з громадянами РФ та часто беруть участь у пропагандистських заходах і відеоматеріалах. Такі "загони" активно діють у зруйнованих містах, які особливо постраждали від ЗС РФ. Зокрема, в Лисичанську, Маріуполі та Сєвєродонецьку.

1 серпня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях окупанти почали розшукувати дітей, які не пішли до російської школи. Зокрема, батькам таких дітей погрожують позбавленням батьківських прав. ЗС РФ створили групи колаборантів, які фіксують та контролюють відвідування російської школи дитиною.