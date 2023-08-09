Україна отримала ще дві пускові установки ЗРК Patriot від Німеччини

Україна також отримала від німецьких військ 6525 155-мм димових боєприпасів, 10 гусеничних всюдиходів BV206 й іншу техніку.

Німеччина 9 серпня підтвердила інформації щодо постачання Україні двох ЗРК Patriot. Про це йдеться в повідомленні уряду Німеччини.

Зазначена також й інша техніка. Окрім систем ППО, Україна отримала від німецьких військ 6525 155-мм димових боєприпасів, 10 гусеничних всюдиходів BV206. Також українські захисники використовуватимуть чотири розвідувальні безпілотники VECTOR та п’ять автомобілів охорони кордону.

Німецька влада також передала матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Сили оборони отримали у розпорядження понад тисячу біноклів і 20 тисяч захисних окулярів. Серед іншої техніки – два ваговози 8х6 з контейнерами, шість сідельних тягачів 8x8 HX81 та п’ять напівпричепів, а ще – 40 тисяч аптечок.

Військова допомога ФРН Україні

На 2023 рік, як йдеться у звіті пресслужби німецького уряду, фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 5,4 мільярда євро. Рішення щодо додаткової допомоги у наступні роки сягатимуть фінансової позначки у 10,95 мільярдів євро.

Серед вже відправлених одиниць важкої техніки варто відзначити 10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5, 138 MG3 для LEOPARD 2, MARDER і DACHS. Також надано 40 БМП MARDER з боєкомплектом (зі складу Бундесверу та промисловості).

Нагадаємо, Німеччина 9 серпня підтвердила передачу Україні додаткових танків Leopard 1. Загалом в Бельгії представники німецького військово-промислового концерну Rheinmetall придбали 50 танків Leopard-1. Планується переоснастити їх і передати приблизно 30 з цієї кількості для України.