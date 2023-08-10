Запит на мільярди доларів: Байден попросить Конгрес про додаткову допомогу Україні, – ЗМІ

За даними журналістів, президент США має намір оприлюднити свій запит на додаткове фінансування України в четвер, 10 серпня.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена 10 серпня оприлюднить запит на додаткове фінансування для України. Про це пише 9 серпня Politico, посилаючись на двох осіб, знайомих із ситуацією.

Повідомляється, що йдеться про мільярди доларів, які підуть на озброєння та іншу допомогу Україні. При цьому джерела не розголошують точної суми очікуваного додаткового фінансування.

За словами журналістів, згаданий запит, імовірно, "розпалить битву за державне фінансування, що вже розгорнулася на Капітолійському пагорбі".

Запит на екстрене фінансування також включатиме допомогу Тайваню. Остаточне рішення про конкретні запитувані гроші ухвалить Управління бюджету Білого дому.

У статті також згадується про те, що з початку вторгнення РФ в Україну Конгрес США виділив Україні близько 43 мільярдів доларів.

Нагадаємо, 7 серпня ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена веде роботу над пакетом документів про додаткове фінансування для України. За словами глави відділу закупівель армії США Дуга Буша, частину коштів планують витратити на збільшення виробництва і закупівель боєприпасів для ЗСУ.

Ми також повідомляли, що 9 серпня шведський дипломат і економіст Андерс Ослунд заявив, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван гальмує постачання озброєнь Україні.

Ще ми писали про те, що заступниця офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу 8 серпня наголосила, що Джо Байден дозволив європейським союзникам навчати українських льотчиків управління F-16.