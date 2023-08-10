Зайнялися самоліквідацією: окупанти на Херсонщині випадково скинули бомби на власні позиції

На Херсонщині триває контрбатарейна боротьба ЗСУ, а ЗС РФ збільшили кількість обстрілів.

Російські окупанти минулої доби скинули три керовані авіаційні бомби на свої позиції на південному напрямку. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" 10 серпня розповіла керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

З її слів, ворог продовжує обстріли мирного населення на Херсонщині і подекуди підтягнув резерви. Через що кількість обстрілів на півдні зросла до 40 на день.

"Ми робимо все, аби російські боєприпаси не долітали до мирних мешканців. В деяких випадках окупантам вдається з цим впоратися самим. Вчора, намагаючись атакувати тактичною авіацією з випуском керованих авіабомб, Бериславський район на Правому березі, вони впустили три КАБи просто на себе — на свої власні підрозділи, які затишно влаштувалися на Лівому березі", — розповіла Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що зараз на півдні триває контрбатарейна боротьба, а просування ЗСУ ускладнює те, що лінія фронту проходить по лінії річки Дніпро. Захисникам України необхідно знешкодити величезну кількість ворожих сил, щоби мати можливість просуватися.

"План розрахований на те, щоб спочатку зачистити дуже велику смугу на Лівому березі для того, щоб безпечно просуватись нашим підрозділам", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, що у Новій Каховці прилетіло по пункту управління російських окупантів. Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи в районі Новокаховського електромашинобудівного заводу.

Раніше повідомлялося, що у Міноборони України не підтвердили поширену пропагандистами інформацію про рейд ЗСУ на 7 катерах через Дніпро і 25 загиблих внаслідок цього окупантів.