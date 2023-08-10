Після перших вибухів настрої почали змінюватися: у Криму очікують на контрнаступ, — експерт

Зміна настроїв на півострові, вважає Андрій Клименко, розпочалася ще минулого літа після перших "прильотів" на Сакський військовий аеродром.

В Криму місцеві жителі очікують на український контрнаступ. Про це під час круглого столу в Military Media Center 10 серпня сказав керіник "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

За його словами, рік тому, після перших вибухів в Новофедорівці на військовому аеродромі "Саки", настрої жителів Криму почалися змінюватися.

"Крим зараз переживає деякі зміни в контексті окупаційної влади, наявності росіян, які переїхали туди за ці десять років, і традиційного (старшого) кримськотатарського населення", — сказав Андрій Клименко.

Він додав, що на півострові вже розуміють, що український контрнаступ може відбутися — частина росіян, які переїхали до Криму, поступово повертається до Росії, особливо родини російських чиновників і військових.

"Наші люди очікують нарешті коли це станеться. І в цілому настрої там зараз не дуже хороші", – сказав експерт.

Нагадаємо, що 10 серпня зранку, за повідомленням росЗМІ, ЗСУ намагалися дронами атакувати військовий аеродром у Новофедорівці в окупованому Криму. У Міноборони РФ відзвітували, що всі безпілотники нейтралізували.

Раніше повідомлялося, що у Росії зафіксовано найбільшу за останні 10 років кількість вибухів, внаслідок чого поранення отримали понад 10 тисяч жителів РФ.