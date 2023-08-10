"Проникли на військові об'єкти": у Білорусі затримали партизанів із дронами

Як повідомили в Міноборони РБ, певні особи запускали БПЛА над об'єктами країни, що охороняються, зокрема над військовою частиною.

У Міністерстві оборони Республіки Білорусь заявили, що протягом останніх двох тижнів силовики затримали осіб, які проникли на об'єкти, що охороняються. Про це в четвер, 10 серпня, повідомили у пресслужбі оборонного відомства.

Зокрема, повідомляється, що було затримано оператора дрона, який намагався запустити його над територією однієї з військових частин. Крім того, засобами РЕБ нібито припинили кілька спроб польотів БПЛА над об'єктами, що охороняються.

За боротьбу з партизанами командування нагородило білоруських силовиків.

"Рішенням Міністра оборони Республіки Білорусь усіх військовослужбовців, які виявили пильність, професіоналізм і рішучість, нагороджено", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що через збільшення мігрантів, переважно з Близького Сходу та Африки, Варшава має намір посилити свої кордони з Білоруссю і розмістити там близько 10 тисяч військових.

Раніше, 4 серпня, повідомлялося, що Польща передала докази перетину повітряного простору з боку Білорусі. Варшава закликала Білорусь "припинити всі провокації" на кордоні.