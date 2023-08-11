ЗС РФ вдарили по Києву ракетами "Кинджал": у місті прогриміли потужні вибухи (фото)

Пуски аеробалістичних Х-47М2, ймовірно, здійснювалися з району аеродрому Саваслейка. Уламки ракет, за словами мера Києва Віталія Кличка, впали на території дитячої лікарні.

У Києві приблизно о 10:00, через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги, пролунала серія вибухів. Про це повідомив кореспондент Фокуса.

Перед цим, о 9:59 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", а через 2 хвилини стало відомо про повторні пуски.

За даними командування, пуски ракет здійснював винищувач МіГ-31К з району аеродрому Саваслейка.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про удари по столиці і попросив киян перебувати в укриттях.

За даними Київської міської військової адміністрації (КМВА), у столиці працюють сили протиповітряної оборони (ППО).

Пізніше мер Києва повідомив, що уламки однієї з ракет впали на територію дитячої лікарні. За попередніми даними ніхто не постраждав.

Інформація про ранковий ракетний удар ЗС РФ по Києву уточнюється.

Нагадаємо, 10 серпня в Нацполіції повідомили, що ЗС РФ застосували ракету "Іскандер-К" для атаки по Запоріжжю.