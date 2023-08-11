Росіяни активно шукають партизан у Запорізькій області: озвучено методи окупантів (відео)

За інформацією міського голови Мелітополя Івана Федорова, у населеному пункті є щонайменше п'ять катівень, які розташовані в захоплених будівлях. Єдиною гарантією безпеки для населення є деокупація.

Російські окупанти в Запорізькій області посилено продовжують боротися зі спротивом громадян України. Використовують вони для цього найрізноманітніші методики, про які 11 серпня в ефірі телеканалу Freedom розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у місті є близько п'яти катівень, які противник розташував у захоплених будівлях поліції, військкомату, СБУ та деяких промислових підприємств. За деякими даними, за півтора року було викрадено понад 500 осіб.

"Опір, який відбувається на тимчасово окупованій території Запорізької області, збільшується. Щоб погасити цей опір, ворог забирає наших жителів у полон. Кожного сприймають як партизана і намагаються вибити з нього всю інформацію", — розповів Федоров.

Іван Федоров зазначив, що єдина гарантія безпеки для жителів окупованих територій — звільнення. До того моменту противник продовжить тероризувати населення.

У своїх методах пошуку партизанів ЗС РФ ідуть на різноманітні провокації і Україні про них чудово відомо.

"Ми знаємо один із методів: росіяни виганяють усю техніку з села, попередньо розпускаючи чутки, що вся російська техніка залишає населений пункт. У цей момент глушать інтернет і залишають тільки gsm-зв'язок, щоб дивитися, хто дзвонитиме, як передаватиметься інформація, і одразу ж цих людей забирають у полон", — ідеться в повідомленні.

З кожним днем окупації все більше людей потрапляють у російський полон.

Другий спосіб спрямований на те, щоб зменшити опір з боку українців. Росіяни привозять зі своєї території громадян, які й повинні будуть змінити генотип українців.

Нагадаємо, 3 серпня повідомлялося, що в Маріуполі щотижня заарештовують по 100 громадян, але повертають не всіх. Представник міської адміністрації Петро Андрющенко зазначив, що росіяни намагаються знайти партизан і приводом для арешту може стати навіть підписка на український Telegram-канал.