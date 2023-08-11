Коректувала удари по Одесі: СБУ затримала чергову агентку ФСБ (фото)

За даними правоохоронців, зловмисницею виявилась місцева вчителька, яка передавала окупаційним військам дані про результати обстрілів, а за кожне виконане "завдання" отримувала до 20 тисяч гривень. Наразі їй загрожує довічне ув’язнення.

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) затримали в Одесі агентку РФ, яка працювала на російську Федеральну службу безпеки (ФСБ). Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За регулярну грошову "винагороду" від окупантів їхня поплічниця збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру. Крім того, після ворожих повітряних атак на місто вона обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки "прильотів", — сказано в повідомленні.

Фото: СБУ

За даними слідства, за кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого "куратора" з ФСБ до 20 тисяч у гривневому еквіваленті. "Суми" надходили у виді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки.

Фото: СБУ

"Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе", — додали в СБУ.

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали злочинницю під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з українських військових об’єктів.

За даними слідства, російською агенткою виявилась місцева жителька, яка мала проросійські погляди й хотіла "підзаробити" коштом співпраці з ворожою спецслужбою. Для конспірації постійно змінювала мобільні номери й телефони.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки й засоби зв’язку із доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Фото: СБУ

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

"Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину у співпраці з ворожою спецслужбою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення", — розповіли у відомстві.

До слова, 8 серпня, Служба безпеки зібрала доказову базу й отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність двох мешканців Одеси, які поширювали інформацію про дислокацію підрозділів Сил оборони на території регіону.

Нагадаємо, що 3 серпня, в Одесі Служба безпеки України (СБУ) затримала агента Головного управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ), яким виявився приватний юрист, що раніше працював помічником-консультантом деяких депутатів із фракції "партії Шарія" в одній із райрад Одеської області.