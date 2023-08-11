У РФ почалися випробування десантної 120-мм самохідки 2С42 "Лотос": що відомо про нову САО

Розробники стверджують, що нова самохідка замінить "Нона-СМ", яку перевершуй за вогневими показниками, бронюванням і боєкомплектом, який можна переносити.

У Росії розробили 120-мм самохідну артилерійську гармату 2С42 "Лотос" для підрозділів ВДВ, і тепер нова САО виходить на етап випробувань. Як розповів 11 серпня агентству "РИА" директор АТ "ЦНИИТОЧМАШ" Антон Семеняко, нова САО покликана замінити попередника — САО "Нона-СМ", перевершуючи за дальністю стрільби, боєкомплектом, який можна переносити, і захищеністю.

Попередні випробування машини 2С42 "Лотос" були завершені в серпні 2022 року. Машину випробовували на суходолі та воді, а також скидали з повітря з різних висот, після чого було проведено роботи з усунення виявлених недоліків. При цьому, як стверджують розробники, було застосовано уроки, витягнуті з бойових дій в Україні.

Що відомо про 2С42 "Лотос"

Машину створювали для Повітряно-десантних військ. Артилерійська система може використовуватися як міномет або гаубиця, встановлена на гусеничному шасі бронемашини БМД-4М. У башті встановлюється 120-мм гладкоствольна гармата, створене на базі виробу 2А51 з високим ступенем автоматизації підготовки та проведення вогневих операцій.

Скорострільність гармати 6-8 пострілів за хвилину, дальність стрільби досягає 13 км, ефективна дальність — 10 км. Бронебійний снаряд нібито пробиває сталеву плиту товщиною 600-650 мм на дальності 1000 м.

Вогневе випробування "Лотоса"

Гармата сумісна з боєприпасами з лазерним наведенням "Китолов-2М", при цьому стверджується, що ймовірність ураження цілі близько 80-90%.

"Під час стрільбових випробувань проводилися перевірки на максимальну дальність стрільби, реалізація режиму стрільби за маневрено-вогневою схемою, виконання вогневих завдань у режимі "одночасний вогневий наліт" тощо", — сказав Семеняко.

Маса машини становить 18 т, а дизельний двигун 2В-06-2 потужністю 450 к.с. дає змогу розвивати швидкість до 70 км/год, водночас дальність ходу становить щонайменше 500 км. Самохідка управляється екіпажем із чотирьох осіб.

Про бронювання "Лотоса" поки що не заявляється, сказано лише про "вищий рівень захищеності" порівняно з "Ноною", але принаймні не поступатиметься їй.

Нагадаємо, в Росії завершили випробування нової колісної самохідки "Мальва" зі 152-мм гаубицею 2А64. Фактично САО має на озброєнні ту саму гармату, що й на САУ "Мста-С", але тільки встановлену не на гусеничному, а на колісному шасі.