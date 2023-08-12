Вибухи в Криму: в РФ погрожують відповіддю за атаки на Керченський міст

Окупанти заявляють, що таким "варварським акціям" не може бути виправдань, оскільки міст — це цивільний об'єкт, і удари по ньому можуть призвести до жертв серед мирних жителів.

В Росії вважають, що атака на цивільні об'єкти, яким є Кримський міст, збоку України є неприпустимо, оскільки вона могла призвести до жертв середмирних жителів. Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Рішуче засуджуємо ці терористичні атаки. Кримський міст є об'єктом суто громадянської інфраструктури, напади на який неприпустимі. Він зазнає таких атак з осені минулого року. Вони, зокрема, призводили до загибелі мирних громадян", — сказала вона.

Захарова додала, що ЗСУ нібито нездатні змінити ситуацію на лінії бойового дотику, тож намагаються за допомогою "негідних терористичних методів" відігратися на цивільних об'єктах та мирних жителях.

"Подібні диверсії дають міжнародній громадськості можливість ще раз переконатися у справжній сутності київського режиму. Таким варварським акціям не може бути виправдання і вони не залишаться без відповіді", — сказала вона.

Атака на Кримський міст 12 серпня

12 серпня близько 13 години в районі Керченського мосту помітили задимлення, а окупаційна влада Криму повідомила про дві збиті російською ППО ракети. Пропагандисти проінформували, що спеціальні служби поставили димову завісу навколо переправи.

В Міноборони РФ заявили, що сили ППО на півострові у повітрі успішно перехопили українську ракету С-200, перероблену в ударний варіант.

Близько 15 години на півострові заявили про ще одну ракетну атаку. Повідомляється, що жителі Керчі чули щонайменше 8 вибухів.