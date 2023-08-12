"Є відбиті території": ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку
Росіяни за добу втратили 242 людини особового складу, техніку і склади боєприпасів.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський відзвітував про роботу свого напрямку за 12 серпня 2023 року та відбиті території у ворога. Про це військовослужбовець повідомив у Telegram-каналі.
"Таврійський напрямок. Є відбиті території. Сили оборони працюють", — почав своє звернення український генерал.
Артилерійські підрозділи українських воїнів упродовж 12 серпня виконали 1303 вогневих завдання. За добу втрати росіян убитими, пораненими та полоненими становлять 242 особи (загиблі — 80, поранені — 160, полонені — 2).
Зокрема, відомо про знищення семи одиниць військової техніки ворога:
- 1 танк,
- 2 бойові броньовані машини,
- 2 артилерійські системи та міномети,
- 1 одиниця автомобільної,
- 1 одиниця спеціальної техніки.
Крім цього, було знищено 3 склади боєприпасів.
"Йдемо вперед!" — додав Олександр Тарнавський.
Нагадаємо, 9 серпня 2023 року росіяни на Таврійському напрямку втратили десятки одиниць техніки.
Також Фокус писав про успіхи ЗСУ на Півдні станом на 11 серпня 2023 року.