Війна в Україні дійсно може зруйнувати Російську Федерацію — думки аналітиків

Низка аналітиків розглядають розпад Російської Федерації, як можливий наслідок катастрофічної війни Володимира Путіна в Україні. Але зазначають, що падіння РФ не пройде гладко.

Низка аналітиків із західних ЗМІ припустили, що РФ справді розвалиться і вирішальним фактором цього стане війна в Україні. Але вони схиляються до того, що розвал Російської Федерації, коли він трапиться, не пройде гладко і роздроблена держава стане серйозною загрозою для сусідів. Про це пише The Hill.

Януш Бугайський із Джеймстаунського фонду зазначає, що ставши "другорядною державою", яка перебуває під жорсткими міжнародними санкціями і позбавлена своєї ресурсної бази в Сибіру, "Росія матиме сильно обмежені можливості для нападу на сусідів". На його думку, східний фронт НАТО стане безпечнішим; тоді як Україна, Грузія і Молдова повернуть свої окуповані території і подадуть прохання про інтеграцію в Європейський Союз і НАТО, не побоюючись реакції Росії. Також більш вільними відчують себе і країни Центральної Азії.

На думку Бугайського, від Росії зрештою залишиться територія, обмежена Санкт-Петербургом, Москвою і Нижнім Новгородом. Вона перестане бути великим геополітичним гравцем і, отже, загрозою для будь-якого з її сусідів, особливо якщо останні об'єднаються із Заходом.

І навіть якщо Росія, що залишилася, збереже всю свою ядерну зброю, вона не зможе її застосувати, за винятком вкрай малоймовірного випадку скоординованого нападу її сусідів.

Оглядач Washington Post Девід Ігнатіус дотримується більш похмурої точки зору. На його думку, "роздроблена, деморалізована Росія стане ігровим майданчиком диявола".

"Внутрішній безлад у Росії являє собою серйозну дилему для Путіна, але він також дуже небезпечний для Заходу", — зазначає Ігнатіус.

Тетяна Станова з Фонду Карнегі займає золоту середину. На її думку, Кремль боротиметься одночасно з кризою путінського керівництва, яка поглиблюється, зі зростальною відсутністю політичної підзвітності, дедалі неефективнішими відповідями влади на нові виклики, посиленням фрагментації серед еліт і невдоволенням суспільства.

З іншого боку, хоч світу доведеться боротися з більш небезпечною і непередбачуваною Росією, цілком імовірно, що це може призвести до більш прагматичного підходу до війни проти України.

Аналітики зазначають, що Путін потрапив у пастку і, можливо, схильний до відчайдушних заходів. Колишній президент і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, як випливає з його навіжених послань, можливо, божевільний — і не самотній у своєму божевіллі. Російські еліти роздроблені і роз'єднані, їм не вистачає зв'язного і послідовного бачення майбутнього своєї країни; ніхто не знає, що робити з катастрофічною війною з Україною.

Як каже Станова: "Ці події перетворюють Росію на набагато менш згуртоване утворення, багате на внутрішні сперечання і конфлікти, більш мінливе і менш передбачуване".

Але чому внутрішній безлад і непередбачуваність РФ є проблемою для Заходу — або, якщо вже на те пішло, України чи будь-якого іншого сусіда Росії?

Росія перебуває в сум'ятті вже 30 років. Щоправда, роки Бориса Єльцина в 1990-х були особливо важкими, але Путіну не вдалося побудувати згуртоване суспільство і функціонуючу економіку. Репресоване суспільство може бути більш податливим, але воно не є згуртованим і стабільним.

Говорячи про Путіна, аналітики раніше завжди зазначали його здатність переграти і здивувати Захід. І неясно, чи посилиться ця непередбачуваність, якщо Росія розпадеться.

Або скоріше навпаки — що, як пророкують і Ігнатіус, і Станова, Росія стане репресивнішою у себе вдома, що Путін стане відчайдушнішим, що війна залишиться трясовиною для Росії і визвольною боротьбою для України, а путінська влада і режим покотяться до забуття.

Сусіди РФ і Захід уже три десятиліття живуть поруч із вкрай нестабільною і непередбачуваною Росією. Хоч би якими були причини такого стану речей, імовірність того, що Росія раптом позбудеться нестабільності та непередбачуваності й зупинить сповзання до дезінтеграції, практично нульова. Як визнають Бугайський, Ігнатіус і Станова, нестабільність і непередбачуваність є продуктом внутрішніх справ Росії. Таким чином, вони будуть продовжувати йти своїм шляхом, незалежно від того, що роблять Захід або Україна.

Усе, що можуть зробити Захід і Україна, а також інші сусіди Росії, — це виграти війну та ізолювати себе від свавілля Росії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що стратеги на Заході вже роздумують, як нова військова допомога може порушити баланс сил на полі бою з Росією наступної весни.