"Готові до найгіршого": Наєв розповів, чи планують ЗС РФ наступ на північному заході України

За словами командувача Об'єднаних Сил ЗСУ, було встановлено понад 60 додаткових спостережних пунктів, а також створено приблизно 15 нових стратегічно важливих опорних позицій. Це дає змогу проводити постійний моніторинг ситуації.

Наразі немає небезпеки наступу з боку російських сил на північно-західному напрямку. Проте, у разі, якщо противник ухвалить рішення про збройні дії, йому знадобиться щонайменше півтора місяця на організацію підготовки та мобілізацію. Про це командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, у цьому регіоні активно проводять розмінування місцевості, здійснюють влаштування нових укріплених оборонних позицій, а також посилюють охорону та захист ключових стратегічних об'єктів, зокрема енергетичних систем України.

За словами Наєва, наразі на цьому напрямку немає ознак того, що росіяни готуються до наземної наступальної операції.

Однак Наєв зазначив, що точно передбачити майбутнє неможливо. Він підкреслив, що українські військові завжди орієнтуються на найгірший сценарій розвитку подій.

"Якщо ми готові до найгіршого сценарію, то будемо готові, якщо сили ворога будуть і меншими. Я скажу так, зараз цієї загрози буквальної немає, але вона може утворитися надалі. Щоб ворогу створити необхідні сили і почати тут наступальні дії, йому знадобиться щонайменше півтора місяця", — сказав він.

Генерал зазначив, що на ділянці прикордонної території Рівненської області було встановлено понад 60 додаткових спостережних пунктів, а також створено приблизно 15 нових стратегічно важливих опорних позицій.

Крім того, встановлено десятки тисяч мін, з яких щонайменше 20% — протипіхотні міни в керованому варіанті.

Нагадаємо, що 3 серпня о 08:55 засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прилетів до Білорусі. Його літак приземлився на військовому аеродромі Мачулищі в Мінській області.