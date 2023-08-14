ЗС РФ завдали ракетних ударів по житлових будинках на Запоріжжі: є жертви (фото)

Впродовж минулої доби, як зазначають в ОВА, російські війська 99 разів обстріляли Запорізьку область. Під ворожий вогонь потрапили 24 населених пункти, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення.

14 серпня приблизно о 2 годині ночі Збройні сили Російської Федерації завдали ракетних ударів по Запорізькій області. Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Запорізькій області в Telegram.

"Внаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено два будинки та у сусідніх повилітали вікна і шибки", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що через ворожий обстріл загинуло двоє людей. Також трьох людей вдалося врятувати. Рятувальники ДСНС проводили пошуково-рятувальні роботи та діставали постраждалих із-під завалів.

Ба більше, впродовж минулого дня виникли дві пожежі в населених пунктах Пологівського та Василівського районів через ворожі обстріли. Зокрема, в селі Верхня Терса Пологівського району пожежа сталася у житловому будинку, а в смт Степногірськ рятувальники загасили загорання металевого гаражу з автомобілем.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів про атаки ворога по області за добу. Окупанти 99 разів ударили по 24 населених пунктах. Зокрема, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівка та Малі Щербаки потрапили під атаку семи ворожих дронів, тоді як по Степному ворог завдав три ракетні удари, по П'ятихатках — авіаудар.

"За минулу добу військові РФ здійснили 83 артилерійських обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Оріхова, Новодарівки, Малинівки, Левадного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Ольгівського, Верхньої Терси, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового, Степового й Плавнів", — розповів Юрій Малашко.

Унаслідок ворожої атаки у Степному загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. До лікарні доставили 64-річну жінку, їй надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, вночі 14 серпня, військові РФ атакували Одеську область дронами-камікадзе та ракетами морського базування типу "Калібр". Українська протиповітряна оборона відбила ворожу атаку, проте уламки ракети впали в середмісті Одеси.

10 серпня ворог атакував Запоріжжя за допомогою ракети "Іскандер-К". Унаслідок обстрілу загинула жінка. Також були постраждалі, зокрема діти.