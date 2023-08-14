Отримав підвищення: Прилєпіну присвоїли звання підполковника Росгвардії, — росЗМІ

Письменник-пропагандист відреагував на підвищення, подякувавши "за довіру" командуванню Росгвардії і президенту Володимиру Путіну.

Російський письменник-пропагандист і співголова партії "Справедлива Росія — За правду" Захар Прилєпін отримав звання підполковника Росгвардії. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на його прес-секретаря Єлизавету Кондакову.

"У зв'язку з призначенням заступником командира полку особливого призначення "Оплот" із військово-політичної роботи Захару Прілєпіну присвоєно звання підполковника Росгвардії", — пояснила речниця.

Також у прес-службі навели слова самого Прилєпіна, який заявив, що нове звання для нього честь і величезне завдання, передає видання "РИА-Новости".

"Той величезний поворот, що здійснює російська історія, ставить жорсткі виклики — і ми приймаємо їх. Дякуємо за довіру керівництву Росгвардії і президенту, який наділив наші росгвардійські полки новими повноваженнями і важким озброєнням... Ми вкладемося в довірену справу всією своєю вірою і правдою; честь маю, служу Батьківщині", — наводить слова Прилєпіна його прес-служба", — додав він.

Нагадаємо, 6 травня на російського письменника Захара Прилєпіна було скоєно замах. Його автомобіль Audi Q7 вибухнув у селі Піонерське після того, як раніше на нього встановили вибуховий пристрій.

Унаслідок вибуху Прилєпін зазнав серйозних травм ніг, від чого впав у медикаментозну кому, проте йому вдалося вижити. Уже 6 травня письменник вийшов на зв'язок і сказав, що йде на поправку.

Наразі, як повідомляють росЗМІ, ще проходить лікування після замаху.