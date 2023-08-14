Снарядний голод: в ОК "Юг" розповіли про проблеми армії РФ на Піівденному напрямку (відео)

За словами спікера відомства Наталії Гуменюк, в окупантів було накопичено чимало запасів, але витрати боєприпасів у ЗС РФ зараз збільшилися.

Нині російські збройні сили на півдні регіону використовують значно менше боєприпасів, ніж раніше, імовірно, через обмежені запаси боєприпасів. Про це заявила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі "Еспресо".

"На Чонгарському та Генічеському напрямках окупанти намагаються проводити ремонтні роботи, які дуже ускладнені всюди уповільненою їхньою логістикою. Росіяни підтягнули на ці напрямки понтонні конструкції, з яких робляться спроби сформувати альтернативний міст для переправлення техніки. Основна ворожа логістика здійснюється по трасі М17 через Армянськ, тому що це надійніший для них спосіб, але небезпечний, занадто близький до Сил оборони, які там тримають вогневий контроль", — зазначила Гуменюк.

За її твердженнями, окупанти намагаються сховатися серед мирних жителів, використовуючи автомобілі цивільного населення як маскування. Гуменюк також стверджує, що іноді російські війська використовують цивільні автотранспортні засоби для перевезення матеріалів і забезпечення своїх військових підрозділів на лівому березі.

"Хоча на лівому березі р. Дніпро в окупантів було накопичено чимало запасів, але витрати в них зараз збільшилися. Тому ми спостерігаємо, що противник у цій зоні відчуває снарядний голод, тобто логістика в них відбувається не в темпі бойової роботи. Бачимо, що на 60 обстрілів вони зараз застосовують 300-400 снарядів, що означає, що фактично вдвічі менше, ніж раніше. Відповідно, можемо зробити висновок, що наша робота по ворожих складах із боєприпасами як польових, так і стаціонарних була успішною", — наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, що в контрнаступі ЗСУ немає жодних графіків і термінів і, попри повідомлення в західних ЗМІ про невдоволення партнерів щодо його повільності, ніхто не ставив Україні жодних дедлайнів. Про це 2 серпня заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Раніше повідомлялося, що в ЗСУ розповіли, де може відбутися ключова битва для України. Сили оборони продавлюють оборонні порядки ворога на Південному фронті, але попри все в Росії ще багато ресурсів.