Ракетний терор: у ГУР розповіли, чи відбудеться масований обстріл на День Незалежності

ЗС РФ змінили тактику під час обстрілів. Вони намагаються накопичити запаси далекобійного озброєння для продовження ракетного терору, розповів представник ГУР Скібіцький.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що Російська Федерація може вдатися до масованого обстрілу перед Днем Незалежності України. Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"На День Незалежності України агресивна Росія, звісно, може вдатись до чергового акту ракетного тероризму. Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль. Власне, я не думаю, що це може здивувати когось з українців", — сказав Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що в такій ситуації варто дотримуватись рекомендацій, які весь час діють під час повномасштабної війни — іти в укриття при повітряній тривозі.

Зі слів Скібіцького, перед Днем Незалежності України повинні "тривожитися" у РФ. Зокрема він заявив, що спокійного життя ворог не побачить, поки перебуває на українській землі.

"Але мушу сказати також, що День Незалежності України — це наше найголовніше державне свято. За неї боролись дуже багато поколінь українців, і ця боротьба триває сьогодні. Це мотивація для усіх Сил безпеки та оборони нашої держави продовжувати свою завзяту та креативну роботу", — додав він.

Також представник ГУР розповів, що у ворога під час обстрілів змінилася тактика. Відтепер під час повітряних атак окупанти комбінують різні типи озброєнь, проте знижують кількість ракет. Також війська РФ імітують пуски за допомогою фільш-цілі, проводить розвитку, навіть космічну. Таким чином вони прагнуть виявити прогалини, аби обійти українську систему ППО або уразити комплекси для захисту загроз із повітря. Крім цього, ворог намагається накопичити запаси далекобійного озброєння для продовження ракетних терорів.

Нагадаємо, 14 серпня спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що поки не можна точно сказати, чи планує РФ здійснити масштабну атаку на День Незалежності України. Проте 24 серпня українські війська посилено стежитимуть за ситуацією в небі.

Вночі 14 серпня ворог завдав ракетних ударів по Запорізькій області, в результаті чого є загиблі. Також вночі була атакована Одеська область дронами-камікадзе та ракетами морського базування типу "Калібр". Українська ППО відбила ворожу атаку.