Капітан ВМС побив підлеглого: ДБР розслідує бійку у військовій частині на Одещині (фото)

За фактом побиття військовослужбовця відкрито кримінальне провадження щодо перевищення особою службових повноважень.

В одній з військових частин на Одещині відповідальний по військовій частині побив підлеглого. В Державному бюро розслідувань почали розслідування інциденту. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Зазначається, що ДБР отримало інформацію, що через бійку у військовій частині до лікарні госпіталізовано військовослужбовця із забоями голови.

"Працівники ДБР відреагували на повідомлення та провели невідкладні слідчі дії на території частини, вилучили відео, опитали свідків, а також потерпілого у лікарні. За його словами, тілесні ушкодження завдав відповідальний по військовій частині. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення особою службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", — йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в соцмережі поширили інформацію про побиття катітаном 3-го рангу частини ВМС ЗСУ на Одещині підлеглого. Постраждалий отримав травми голови середньої тяжкості і був доправлений до лікарні.

Раніше повідомлялося, що 12 серпня 2023 у мережі поширили відео, на якому правоохоронець вдарив одесита. У пресслужбі Патрульної поліції Одеської області заявили, що місцевий мешканець почав використовувати лайку на адресу працівників поліції та навмисно пошкодив бланк адмінпротоколу.