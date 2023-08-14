Планував вбити військового з Чечні: генерал-майор СБУ Шайтанов отримав 12 років за ґратами

Прокурори у суді довели, що експрацівник спецслужби збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам Росії.

Ексгенерал-майора СБУ засуджено до 12 років за ґратами за держзраду та замах на терористичний акт в інтересах держави-агресорки. Таке рішення ухвалив 14 серпня Шевченківський районний суд Києва. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій "А" СБУ Валерія Шайтанова звинувачували у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

Валерій Шайтанов отримав 12 років позбавлення воли. Фото: Watchers Media

У суді сторона обвинувачення довела, що генерал-майор збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її до Росії. Також він шукав спільників серед колишніх працівників СБУ для вчинення теракту.

Він планував вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

Справа Шайтанова

Розгляд справи тривав із жовтня 2020 року. Слідство встановило, що генерал-майор працював на спецслужби РФ під псевдонімом "Бобиль". Його куратором був полковник ФСБ РФ Ігор Єгоров з позивним "Ельбрус". Єгоров був одним із організаторів окупації та війни на Донбасі влітку 2014 року.

Також Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про таємні операції в зоні АТО/ООС і задіяних в них співробітників українських спецслужб.

Затримання Шайтанова. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала Шайтанова у квітні 2020 року в результаті багатоетапної спецоперації.

Нагадаємо, що журналісти ідентифікували командирів військової частини ЗС РФ в окупованому Криму, які керували обстрілами Одеси.

Раніше повідомлялося, що СБУ повідомила про підозру екслідеру "Комуністичної партії" в Україні Петру Симоненку. Після повномасштабного вторгнення він втік до Росії і зараз там відсиджується.