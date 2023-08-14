Летять на 900 км: РФ оснащує атомні підводні човни гіперзвуковими ракетами "Циркон", — росЗМІ

За словами російських чиновників, озброєння "Цирконами" атомних підводних човнів проєкту "Ясень-М" і нових фрегатів планують проводити штатно.

У РФ переоснащують надводні кораблі та підводні човни гіперзвуковими далекобійними ракетами "Циркон". Про це заявив гендиректор Об'єднаної суднобудівної корпорації РФ Олексій Рахманов, повідомляє "РИА Новости".

Рахманов уточнив, що російський корабель, оснащений згаданими гіперзвуковими ракетами — фрегат проєкту 22350 "Адмірал Горшков".

За його словами, озброєння серійних фрегатів "Цикронами" планують проводити штатно, згідно з планом Міноборони РФ під час будівництва та експлуатації. Це саме стосується й атомних підводних човнів проєкту "Ясень-М". Роботи вже ведуться.

Повідомляється, что поточного року в РФ здано в експлуатацію три нові кораблі, а один відремонтовано. До кінця року буде здано щонайменше п'ять кораблів. Але клас і озброєння споруджуваних плавзасобів російський чиновник не назвав.

Підводні човни типу "Ясень"

Підводні човни типу "Ясень" (проєкт 885М), — атомні підводні човни з крилатими ракетами, які прийшли на заміну атомним ударним субмаринам радянської розробки.

Підводні човни типу "Ясень"

У гіперзвукових ракет морського базування "Циркон", згідно з російськими джерелами, радіус дії становить 900 км, а заявлена швидкість нібито в кілька разів перевищує швидкість звуку.

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