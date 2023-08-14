Загальна мобілізація в Україні: кого не призвуть в армію у 2023 році (відео)

Мобілізувати можуть громадян віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок, але є виключення.

Мобілізація в Україні продовжена до 18 листопада 2023 року, то ж низка чоловіків та жінок підпадає під призов до армії, але першочергово призивають тих, хто має досвід у військовій справі. Втім, є певні категорії громадян, яких не мобілізують у цей період. Про це розповідає канал "Київ24".

Які категорії громадян не підлягають мобілізації?

Громадяни, залучені до роботи в органах державної влади, а також на критично важливих підприємствах;

непридатні за станом здоровʼя або віком люди;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях;

батьки-одинаки або самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину;

громадяни, які постійно доглядають за особами, котрі потребують піклування. Втім цій категорії парламент нещодавно обмежив право на відстрочку і отримати звільнення від мобілізації вони можуть лише в тому випадку, якщо в родині більше не має людей, здатних утримувати особу з інвалідністю;

засуджені за тяжкі злочини;

чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу. Ця категорія була додана після набуття чинності у квітні закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

одержувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.

Окремо визначаються категорії державних службовців, які не підлягають призову. Зокрема, йдеться про депутатів Верховної Ради України та АР Крим, працівників правоохоронних структур (оскільки вони вже залучені до оборони країни), а також антикорупційних органів.

Нагадаємо, 14 серпня Фокус писав, що законодавство передбачає, що одразу кілька категорій військовозобов'язаних громадян мають право на відстрочку від мобілізації.

Раніше, 13 серпня повідомлялося про те, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії, якщо військовозобов'язаний з ним не згоден. Зокрема, це можна зробити в досудовому та судовому порядках.