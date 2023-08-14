ЗСУ звільняють Урожайне і наступають у напрямку Мелітополя і Бердянська, — Міноборони

Загальна площа звільненої території на Бахмутському напрямку — 40 кв. км, за тиждень ЗСУ деокупували там 3 кв. км.

Російські війська продовжують наступати на сході після активності на Куп'янському та Лиманському напрямках. Але захисники України змогли не допустити просування окупаційного угруповання і помітно знизили потенціал до наступу. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Попри те, що зазначається зменшення обстрілів, це ще не означає, що ворог залишив свої плани. За оцінками Міноборони, зараз ворожі війська проводять перегрупування і надалі знову спробують скористатися втраченими можливостями.

Оборонне відомство оцінює становище на Куп'янському та Лиманському напрямках як складне на тлі безперервних ворожих атак.

"На Куп'янському напрямку противник нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж Державного кордону в Бєлгородській області, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні", — йдеться в публікації заступника міністра Міноборони.

Водночас на Лиманському напрямку триває штурм, щоб витіснити українських захисників у районі Серебрянського лісу Донецької області.

Битва за Бахмут: ЗСУ за тиждень звільнили 3 км

У районі Бахмута точаться важкі бої, а противник робить спроби зупинити просування ЗСУ в районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

За минулий тиждень було звільнено ще 3 кв.км. Наразі звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом становить 40 кв.км.

Мар'їнка

У районі Авдіївки та Мар'їнки російські війська намагаються наступати, щоб повністю захопити Мар'їнку та оточити Авдіївку. Становище складне, але українські захисники не дають ворогу втілити в життя свої плани.

Південь

ЗС РФ також намагаються повернути позиції в Старомайорському районі.

ЗСУ, своєю чергою, проводять наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У напрямку Урожайного, є успіхи південніше і південно-східніше Старомайорського, де бійці Сил оборони закріплюються на звільнених рубежах. Триває також звільнення Урожайного.

Схожі оцінки становища на полях битв дають американські дослідники з ISW. Повідомляється, з посиланням на російські джерела, що війська РФ просунулися до Куп'янська і перебувають за п'ять кілометрів від міста.

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, однак не можуть цього зробити без підкріплення, яке командування не надає. Росіяни також скаржаться на безглуздість продовження атак на позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку, де надійна оборони ЗСУ та контрбатарейна боротьба.

Також повідомлялося, що ЗСУ активно наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках, а війська РФ намагаються утримати позиції.