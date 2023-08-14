Православний фундаменталізм та іранські дрони: як ШІ міг спровокувати міжнародний скандал

Деякі ЗМІ повідомили про наміри Сербії закупити в Ірану 20 тисяч "Шахедів". Однак ця новина була згенерована штучним інтелектом і є недостовірною.

В українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Сербія нібито домовилася з Іраном щодо закупівлі 20 000 дронів-камікадзе Shahed-136. Як першоджерело було вказано видання Etto.ba. Однак оглядачі Defense Express звернули увагу на те, що насправді джерелом цієї новини є Thegeopost, який послався на співтовариство Terror Alarm — першу у світі редакцію новин, що генеруються штучним інтелектом (ШІ).

Саме на сторінці Terror Alarm у Twitter було написано, що "делегація МЗС Сербії в Тегерані замовила 20000 безпілотників Shahed-136, при цьому Тегеран заявив, що для поліпшення немає перешкод".

Примітно, що в тексті присутня релігійна складова, оскільки в новині було підкреслено, що Тегеран нібито вже два роки озброює "православних фундаменталістів".

"Іран протягом останніх двох років озброює православних фундаменталістів у Росії, Вірменії та Сербії проти католицького світу", — йдеться в повідомленні.

При цьому оглядачі зазначили, що для того, щоб переконатися в "надійності" джерела, варто прочитати ще один пост цієї спільноти, в якому розкрито принцип генерування так званих "новин". Повідомляється, що ШІ збирає всі дані з різних носіїв і джерел, на основі яких створюється нібито якийсь шаблон, який і використовується для генерації новин або прогнозів. Причому в цьому процесі замішані "квантові технології" і 7 млрд людських мізків.

Тим часом експерти пишуть, що ШІ не врахував той факт, що якби Сербія дійсно замовила б іранську зброю, то негайно потрапила б під санкції. Однак що стосується публікації в ЗМІ, то було зазначено, що заступник голови сербського МЗС Горан Алексич дійсно відвідував Тегеран, де зустрівся 7 серпня з іранським колегою Алі Багері Кані. Але зустріч була присвячена розвитку двосторонніх торговельно-економічних відносин, а про будь-які закупівлі іранської зброї не було сказано жодного слова.

"З огляду на розголос у ЗМІ, цілком можливо, що це буде одним із перших випадків, коли міжнародний збройовий скандал розгориться саме через штучний інтелект", — підсумували в Defence Express.

Нагадаємо, видання etto.ba 13 серпня повідомило, що Сербія замовила в Ірану 20 тисяч безпілотних літальних апаратів Shahed-136. Автори публікації зазначили, що Тегеран відвідала делегація сербських дипломатів, яку очолив заступник міністра закордонних справ Сербії Горан Алексич.