Купівля довідок і виїзд за кордон: експерт назвав найпоширеніші схеми в ТЦК

За словами Сергія Миткалика, підроблення довідок про непридатність до військової служби та виготовлення фальшивих документів для виїзду за кордон — це найрозповсюдженіші корупційні схеми військкоматів.

Попри рішення Ради національної безпеки й оборони (РНБО) про звільнення з посад всім обласних очільників територіальних центрів комплектувань (ТЦК), проблем з мобілізацією в Україні не виникне. Про це "Українському Радіо" розповів голова правління громадської організації "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

За словами Миткалика, рішення про "очищення військкоматів" від корупціонерів не загальмує поповнення лав ЗСУ, адже ТЦК ― це не лише один керівник.

"В Україні є близько 6 тисяч працівників таких центрів. Рішення РНБО матиме мінімальний вплив на процес комплектування", — розповів він.

Найбільш розповсюджені корупційні схеми у ТЦК

"Одне із завдань центру комплектування ― це забезпечення військовослужбовцями Збройних Сил, зараз триває активна масова мобілізація. Неприхильники мобілізації мають можливості відкуповуватися, створювати корупційні ризики при наданні хабаря, для того, щоб не бути мобілізованим", — наголосив він.

Експерт повідомив, що другою великою проблемою є виїзд чоловіків за кордон.

"Тут потрібно мати документи, які пред’являються прикордонній службі. Без довідки ТЦК ви не зможете виїхати за кордон. Відкуп від мобілізації та довідка для виїзду за кордон ― дві ключові проблеми, які створюють корупційні ризики для отримання неправомірної вигоди. Є ще момент ― хтось потрапляє у горнило війни, а комусь забезпечують місце в умовному тилу. Але порівняно з першими двома проблемами, це не має масового характеру", — розповів він

Миткалик додав, що якщо військовозобов’язаний знаходить відповідний підрозділ і просить зробити запит ― його переводять.

"Тут корупційних ризиків, навіть судячи з наявних кримінальних проваджень, ми не вбачаємо", — зауважив експерт.

Як звільнення керівників обласних ТЦК вплине на хід мобілізації

"При звільненому керівникові завжди є виконувач обов’язків. ТЦК – це не лише один керівник, на сьогодні в Україні є близько 6 тисяч працівників центрів комплектування. Отже, робота триває. Думаю, завдання від РНБО має мінімальний вплив на процес комплектування", — сказав Миткалик.

За його словами, звільнення військкомів буде мотивувати майбутніх людей, що займуть цю посаду та спонукати робити цю роботу ще ефективніше, виконувати плани й запити Збройних Сил і не використовувати корупційні ризики.

До слова, 14 серпня повідомлялось, що мобілізація в Україні продовжена до 18 листопада 2023 року, то ж низка чоловіків та жінок підпадає під призов до армії, але першочергово призивають тих, хто має досвід у військовій справі. Втім, є певні категорії громадян, яких не мобілізують у цей період.

Нагадаємо, 14 серпня Фокус писав, що законодавство передбачає, що одразу кілька категорій військовозобов'язаних громадян мають право на відстрочку від мобілізації.

Раніше, 13 серпня повідомлялося про те, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії, якщо військовозобов'язаний з ним не згоден. Зокрема, це можна зробити в досудовому та судовому порядках.