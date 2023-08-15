Переспоряджений 8 "Калібрами": Росія повернула в Чорне море фрегат "Адмірал Макаров"

Корабель Чорноморського флоту РФ не тільки є ракетоносієм, а й оснащений протичовновим і мінно-торпедним озброєнням. У командуванні попереджають, що зафіксовано активність стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із крилатими ракетами Х-101/Х-555 на борту.

У Чорне море було виведено російський фрегат "Адмирал Макаров" для виконання бойової служби. Збройні сили противника повернули це судно, спорядивши його ракетами типу "Калібр". Про це повідомили Сили оборони півдня України в Telegram.

"Слід врахувати, що "Адмірал Макаров", переспоряджений 8 "Калібрами", повернувся на бойове чергування в Чорному морі", — йдеться в повідомленні.

Також південні захисники повідомили, що зафіксовано активність стратегічної авіації РФ. Загальний залп усіх літаків становить до 16 ракет Х-101/555.

Що відомо про фрегат "Адмірал Макаров"

"Адмірал Макаров" — військове судно ВМФ Росії, третій фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", флагман і один із найновіших кораблів російського флоту. Дислокується в тимчасово окупованому росіянами Севастополі.

За даними Вікіпедії, судном керує колишній український військовий, уродженець Вінницької області Григорій Брєєв, який у 2014 році зрадив присягу і присягнув ЗС РФ.

Ракетне озброєння корабля: універсальні пускові установки на вісім крилатих ракет "Калібр" (можуть вражати морські цілі на 400 км, сухопутні — на 2000 км) і Онікс (надзвукові протикорабельні ракети), 8 ракетних комплексів ППО "Голка-С" або "Іва". Корабель оснащений протичовновим і мінно-торпедним озброєнням.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, 4 серпня Служба безпеки і Збройні сили провели спільну операцію в бухті Новоросійська, внаслідок якої морський дрон пошкодив російський десантний корабель "Оленегорский горняк". Джерело повідомило журналістам, що надводний дрон був начинений 450 кілограмами тротилу. У Міноборони РФ заявили про успішне відбиття атаки, хоча в соцмережах підтверджували затоплення одного з відсіків БДК.

4 серпня було оприлюднено супутниковий знімок, на якому можна побачити пляму у воді від можливого витоку нафти з пошкодженого корабля.

5 серпня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що відновлення корабля "Оленегорский горняк" відбудеться нескоро. За його словами, пошкодження БДК — "дуже значні".